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Formula 1

Marko: "Piastri'nin menajeri, yoğun bir şekilde bizimle görüşme arayışında"

Helmut Marko, ortaya Oscar Piastri ile ilgili şaşırtıcı bir iddia attı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, is congratulated by Mark Webber in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Oscar Piastri'nin menajeri Mark Webber, eski takımı Red Bull ile Avustralyalı pilotun transferi konusunda “yoğun” görüşmeler yürütüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun ortaya attığı bu iddia, pilot piyasasında şok bir gelişmeye işaret ediyor.

Piastri, pilot piyasasında karışıklık yaratmaya yabancı değil. 2023'te Alpine'in kendisiyle anlaştığına yönelik açıklamayı yalanlamış ve McLaren'a geçmeye karar vermişti. Olay daha sonra Formula 1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun önüne gitmiş ve açıklığa kavuşmuştu.

Piastri'nin menajerliğini, 2007-2013 yılları arasında Red Bull için yarışan vatandaşı Webber üstleniyor ve Marko'nun iddiasına göre Webber, Piastri'nin transferi için Red Bull ile görüşmelere başlama konusunda son derece istekli.

F1-Insider.com, Red Bull’un Piastri'yi, Max Verstappen'in 2026'daki takım arkadaşı ya da halefi olarak gördüğünü iddia ediyor.

Verstappen'in adı hem Mercedes hem de Aston Martin ile anılırken, Marko ve Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'in 2028 sonuna kadar sürecek olan anlaşmasında performansa bağlı bir çıkış maddesi olduğunu doğruladı.

Piastri'nin McLaren’la mevcut sözleşmesi ise 2026'nın sonunda sona eriyor.

Marko, F1-Insider.com’a yaptığı açıklamada bu dedikoduyla ilgili olarak, “Şöyle diyelim: Mark Webber, yoğun bir şekilde görüşme arayışında.” dedi.

Sıralamalarda takım arkadaşı Norris'in 50 puan gerisinde olan Piastri, İngiliz pilotun şampiyonluk mücadelesini desteklemeye hazır olduğunu ifade etse de Verstappen, Piastri'nin konumunda olsaydı iki numaralı pilot olmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing, with Oscar Piastri, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Max Verstappen, Red Bull Racing, with Oscar Piastri, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen daha önce Motorsport.com'a verdiği demeçte, Piastri için şunları söylemişti: “Benim için o kesinlikle iki numaralı pilot değil ve onun yerinde olsaydım bunu asla kabul etmezdim.”

“O, sırf kendisinden istendiği için galibiyetlerden ve pozisyonlardan vazgeçip ikinci planda kalmayı hak etmeyen harika bir F1 pilotu.”

Verstappen'in sözlerine yanıt olarak Piastri, McLaren'daki durumun Norris’e yardımcı olmasıyla ilgili olmadığını söyledi.

Amerika Grand Prix'sinde medyaya konuşan Piastri, “Şahsen Max'in oldukça açık sözlü bir adam olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsa onu söylüyor. Bunu hepimiz biliyoruz.”

“İçinde olduğum pozisyonda bir numara veya iki numara olmak gibi bir durum görmüyorum.”

“Bakü bunun mükemmel bir örneği. Bu sezon her şeyi sadece Lando'nun yararına olacak şekilde feda etmedim.”

“Takıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bu sadece bir numara, iki numara meselesi değil. Hâlâ aynı araca sahibiz, hâlâ aynı fırsatlara sahibiz ve Singapur’da Lando benden daha iyi bir iş çıkardı ve yarışı kazandı.”

“Verstappen’e desteği için teşekkür ediyorum ama benim bakış açım bu değil.” dedi.

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Neva Ünsaldı
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Neva Ünsaldı
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