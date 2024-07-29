Marko: "Piastri, mental olarak Norris'ten daha güçlü"

Red Bull, Lando Norris'in son yarışlardaki hatalarından memnunken, Oscar Piastri'nin güçlü performansını övdü.



Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, McLaren pilotlarının performanslarını değerlendirirken, son haftalarda Lando Norris'in yaptığı hatalardan özellikle memnun olduklarını dile getirdi.



Marko, Oscar Piastri'nin McLaren'da zihinsel olarak daha güçlü olan taraf olduğunu belirtti.



Belçika Grand Prix'sinde Lando Norris beşinci, Oscar Piastri altıncı sıradan start aldı.



Startta hata yapan Norris, gerilere düştü ve yetersiz kalan pis stratejisinin ardından yarışı beşinci sırada tamamladı.



Güçlü bir performans sergileyen Piastri ise yarışı üçüncü sırada tamamladı ve podyuma çıkmayı başardı.



Norris, sezon boyunca birçok kez startta hata yaparak önemli puanlar çöpe atmıştı.



McLaren pilotları hakkında yarış sonu kısa bir yorumda bulunan Helmut Marko şunları söyledi: “Görünüşe göre Piastri mental olarak Norris'ten daha güçlü bir pilot."

Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool