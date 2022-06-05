Marko: "Perez'le yeni kontratı Monako GP öncesi imzaladık"

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Sergio Perez, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Monako GP'de Formula 1 kariyerinin üçüncü galibiyetini almış ve hafta sonu boyunca Max Verstappen'i geride bırakmıştı.

Bu zaferden kısa bir süre sonra Red Bull, Perez'le 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan iki yıllık yeni kontrat imzaladığını duyurdu.

Bazıları bunun doğrudan Monako GP'nin sonucu olduğunu düşünüyordu ancak Helmut Marko'ya göre anlaşma yarış hafta sonunun başında imzalandı.

Marko, OE24'e şöyle dedi: "Monako GP öncesinde cuma günü onunla kontrat yeniledik. Sonrasında inanılmaz motive oldu."

"Böyle bir sürücü kadrosuna sahip olmak harika. Bu yıl şimdiye kadar zaten beş galibiyet aldık."

"Perez'in performansı Max için sorun değil. O, soğukkanlılığını koruyor ve kendisine yeterince güveniyor."

Marko, Ferrari'nin baskı altında hatalar yaptığını düşünüyor ve buna şaşırmadığını ekliyor.

Ferrari'de işlerin ters gitmesiyle ilgili soruya Marko, "Bence bu sadece bir baskı meselesi. Leclerc bununla baş etmekte zorlanıyor ve hatalar yapıyor. Fakat yarışlar böyledir."

"Monako'da yaptığımız stratejilerle Ferrari'ye hamlelerimize yanıt vermeye zorladık ve onlar yanlış şeyler yaptılar." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images