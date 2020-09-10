Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
08 Saat
:
27 Dakika
:
09 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Perez'le ilgilenmiyoruz"

paylaşım
yorumlar
Marko: "Perez'le ilgilenmiyoruz"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez ile görüştükleri yönündeki haberleri yalanladı.

Sergio Perez, sezon sonunda Racing Point'ten ayrılacağını açıkladı ve Meksikalı pilotun gelecek yıl ne yapacağı belirsiz.

Perez için en gerçekçi seçenek Alfa Romeo ve Haas olacak. Ama Red Bull'un da kendisiyle ilgilendiği yönünde iddialar var.

Hatta Helmut Marko'nun Perez'in menajeriyle görüştüğü bile söyleniyor.

Ancak Marko, Perez'i Alex Albon'un yerine Red Bull'a geçirmek gibi bir plana sahip olmadıklarını söyledi.

Marko, “Evet, Christian Horner gerçekten Perez'in menajeri Julian Jakobi ile temas halinde. Ancak bunun nedeni, Jacobi'nin simülatörümüzde çalışan Sebastien Buemi'nin kariyerini yönetiyor olması."

"Şu anda yeni bir sürücü aramıyoruz. Albon ilerlemeye devam ettiği sürece yeni bir sürücüye ihtiyacımız yok." dedi.

 
Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"

Önceki haber

Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"

Sonraki haber

McLaren'ın 2020'de parlamasını sağlayan değişiklikler

McLaren'ın 2020'de parlamasını sağlayan değişiklikler
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

Perez: "Düne kadar kimse bana ayrılacağımla ilgili bir şey söylemedi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Düne kadar kimse bana ayrılacağımla ilgili bir şey söylemedi"

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Ferrari'nin yeni renk düzeninden ilk pist üstü fotoğraflar ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin yeni renk düzeninden ilk pist üstü fotoğraflar ortaya çıktı

Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"

McLaren'ın 2020'de parlamasını sağlayan değişiklikler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın 2020'de parlamasını sağlayan değişiklikler

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!

Son Haberler

McLaren'ın 2020'de parlamasını sağlayan değişiklikler
F1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın 2020'de parlamasını sağlayan değişiklikler

Marko: "Perez'le ilgilenmiyoruz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Perez'le ilgilenmiyoruz"

Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"

Perez: "Düne kadar kimse bana ayrılacağımla ilgili bir şey söylemedi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Düne kadar kimse bana ayrılacağımla ilgili bir şey söylemedi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

3s
2
Formula 1

Perez: "Düne kadar kimse bana ayrılacağımla ilgili bir şey söylemedi"

1s
3
Formula 1

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

4
Formula 1

Ferrari'nin yeni renk düzeninden ilk pist üstü fotoğraflar ortaya çıktı

2s
5
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Son Haberler

McLaren'ın 2020'de parlamasını sağlayan değişiklikler
F1

McLaren'ın 2020'de parlamasını sağlayan değişiklikler

Marko: "Perez'le ilgilenmiyoruz"
F1

Marko: "Perez'le ilgilenmiyoruz"

Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"
F1

Seidl: "McLaren, eskiyen tesislerin cezasını çekiyor"

Perez: "Düne kadar kimse bana ayrılacağımla ilgili bir şey söylemedi"
F1

Perez: "Düne kadar kimse bana ayrılacağımla ilgili bir şey söylemedi"

Ferrari'nin yeni renk düzeninden ilk pist üstü fotoğraflar ortaya çıktı
F1

Ferrari'nin yeni renk düzeninden ilk pist üstü fotoğraflar ortaya çıktı

Son Videolar

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1
1s

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:05
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en yakın finişleri 04:04
Formula 1

F1 tarihinin en yakın finişleri

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.