Marko: "Perez'le ilgilenmiyoruz"

Sergio Perez, sezon sonunda Racing Point'ten ayrılacağını açıkladı ve Meksikalı pilotun gelecek yıl ne yapacağı belirsiz.

Perez için en gerçekçi seçenek Alfa Romeo ve Haas olacak. Ama Red Bull'un da kendisiyle ilgilendiği yönünde iddialar var.

Hatta Helmut Marko'nun Perez'in menajeriyle görüştüğü bile söyleniyor.

Ancak Marko, Perez'i Alex Albon'un yerine Red Bull'a geçirmek gibi bir plana sahip olmadıklarını söyledi.

Marko, “Evet, Christian Horner gerçekten Perez'in menajeri Julian Jakobi ile temas halinde. Ancak bunun nedeni, Jacobi'nin simülatörümüzde çalışan Sebastien Buemi'nin kariyerini yönetiyor olması."

"Şu anda yeni bir sürücü aramıyoruz. Albon ilerlemeye devam ettiği sürece yeni bir sürücüye ihtiyacımız yok." dedi.