Marko, Perez'le anlaştıklarını açıklamadan hemen önce Hulkenberg'i aramış

Red Bull'un Alex Albon'un beklenen performansı sergilememesinin ardından alternatif bir isim arayışına girdiği biliniyordu ve öne çıkan iki aday Nico Hulkenberg ile Sergio Perez'di.

Bir noktada Max Verstappen ile yakın bağlarından ötürü koltuğa yakın isim Hulkenberg'di. Ama sonunda takımın tercihi Perez'den yana oldu.

Meksikalı sürücü, 2020 sezonunda gösterdiği güçlü performansın ardından Red Bull koltuğunu kapmayı başardı.

Motorsport.com'la olan özel röportajında Marko, Hulkenberg ile Verstappen arasındaki iyi ilişkinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "Buradaki sorun -bize- en iyi kimin uyum sağlayacağı değil, takım için en iyisinin ne olduğuydu. Güçlü bir sürücü kadrosuna ihtiyacımız vardı."

Marko, Red Bull'un Mercedes'e karşı mücadelede iki rekabetçi sürücüye ihtiyacı olduğunu ve bunu yapabilmek adına en iyi seçimin Perez olduğunu yineledi.

Meksikalı sürücünün anlaşması Perşembe günü basına sızdırıldı ve Cuma günü resmen açıklandı.

Peki takım, Hulkenberg'e daha önceden haber vermiş miydi?

Marko, "Hayır. Duyurudan on dakika önce onu aradım ve maalesef anlaşmanın olmayacağını söyledim." dedi.

Sezon ortasında Vettel'in adı Red Bull'la anılıyordu ancak Red Bull kesin olarak Vettel'le anlaşmayacağını açıklamıştı. Alman pilot da Aston Martin'den gelen teklifi kabul etti.

Vettel'in kendileri için bir seçenek olup olmadığı sorusuna Marko, "Hayır. Albon'u değiştirmeye karar verdiğimiz zaman Vettel artık müsait değildi." yanıtını verdi.