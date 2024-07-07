Marko, Perez'in Silverstone'da alacağı sonuç konusunda iyimser değil

Red Bull'un baş danışmanı Helmut Marko, Silverstone'da Q1’de elenmesinin ardından Sergio Perez için kuru zemin lastiklere geçiş zamanlamasını bir "mazeret" olarak değerlendirdi ve yarışta ilerlemesinin sınırlı olacağını öngördü.

Sıralama turları öncesindeki sağanak yağışın ardından Silverstone pisti hızla kururken, Perez, Q1'de kuru zemin lastiklerine geçme riskini alan ilk sürücüler arasındaydı, ancak bu tercih kısa sürede geri tepti.

Perez, 9. virajda kayarak çakıl havuzuna girdi ve Red Bull'u sıkıştı, bu da kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Meksikalı sürücü için sıralama turları burada sona erdi ve son beş yarışın üçünde Q1'de elenmiş oldu. Red Bull ile yeni imzaladığı çok yıllık sözleşmeye rağmen Perez formunda ciddi bir düşüş yaşıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Marko, Perez'in kuru zemin lastiklerine erken geçme riskini aldığını belirterek, bunun bir "mazeret" olduğunu söyledi ve gridde 19. sıradan başlayarak puan almanın mümkün olmayacağını düşünüyor.

"Bir mazeret olarak, kuru zemin lastiklere geçen ilk kişinin o olduğunu söyleyebilirsiniz."

"Maalesef arka tekerlekleri ile ıslak zemine temas etti. Yani diğer her şey devreye girdi.”

"Bu yaşananlar düşük formdan çıkması için yardımcı olmuyor. Neyse ki, gridin ortasına kadar geçiş yapabilirsiniz, ancak P19'dan puan almak için pek şans görmüyorum."

Perez'in takım arkadaşı ve Dünya Şampiyonası lideri Max Verstappen ise yarışa dördüncü sıradan başlayacak, Hollandalı sürücü Q1 sırasında Copse'da çakıl havuzuna girdikten sonra Red Bull RB20'sinin alt kısmına zarar verdi ve nihayetinde pol mücadelesinden uzak kaldı.

Ancak Marko, Verstappen'in sıralama pozisyonundan "çok memnun" olduğunu söyledi ve Verstappen’in çok fazla yere basma kuvveti kaybettiğini açıkladı.

"Max 9. virajda pistten çıktı ve yere basma kuvveti aralığında 100 puanlık kayıp yaşadı."

"Bu şartlar altında dördüncü sıra müthiş. Bir güncelleme getirdik ve bu altı puana kadar ekledi. Bu da yaklaşık yarım ondalık fark yarattı." dedi Marko.

Pazar günü Grand Prix için araçtaki onarım tamamlanacak, Marko Verstappen'in zafer mücadelesine girebilme potansiyelini görüyor.

"Alt kısım tamir edilecek veya yenisi takılacak ve bu puanları zamana dönüştürürsek, zaten önlerde yer alacağız." dedi Marko.

Verstappen, Britanya Grand Prix'si öncesinde Sürücüler Şampiyonası'nda McLaren'den Lando Norris'in 81 puan önünde lider durumda.