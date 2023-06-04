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Marko: "Perez'in şampiyonluk hakkında düşünmeyi bırakması gerekiyor"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in şampiyonluğu düşünmeyi bırakması gerektiğini çünkü bunun kendi üzerindeki baskıyı artırdığını söylüyor.

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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, İspanya'daki sıralama turlarında üst üste ikinci kez  son bölüme kalmayı başaramadı.

Monako'da kaza yapan Perez, Barselona'da hata yaptı ve sonuç olarak ikinci bölümde havlu attı.

Bunun öncesinde Avustralya'da da yine ilk onun dışından başlamak zorunda kalmıştı.

Red Bull Motorsport danışmanı Helmut Marko, Meksikalı pilotun şampiyonluk mücadelesini düşünmeyi bırakıp çalışmaya başlaması gerektiğine inanıyor.

Alman Sky'a konuşan Marko, "Son iki yarıştır Sergio için işler iyi gitmiyor."

"Şampiyonluğu düşünmek yerine yarışa konsantre olması gerekiyor. Umarım aklı başına gelir."

"Sergio hafta sonu boyunca, Max'ten 0.3 ila 0.5 saniye daha yavaştı. Bu üst üste sorun yaşadığı ikinci hafta sonu."

"Sergio şampiyonluk hayaline inanıyordu ama artık uyanma zamanı geldi. Eminim üstesinden gelebilir." dedi.

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