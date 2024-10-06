Marko, Perez'in Red Bull'daki geleceği konusunda hiçbir garanti olmadığını açıkladı

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun RB'den ayrılmasına rağmen Sergio Perez'in 2025'te Formula 1 takımında kalacağının garantisi olmadığını belirtti.

Ricciardo, Red Bull'da Perez'in yerini alacak en önemli seçenek olarak görülüyordu, ancak RB geçen hafta Liam Lawson'ın 2024'te kalan altı yarışı tamamlayacağını duyurdu.

Ancak Ricciardo'nun ayrılması Perez'in yerini sağlamlaştırmadı çünkü Red Bull takım patronu Christian Horner, Lawson'ın Max Verstappen'in partneri olarak düşünülebileceğini ima etti.

Perez bu sezon başında çok yıllık bir sözleşme imzalamıştı, ancak bu durum performansını artırmaya yetmedi ve Perez’in sıkıntıları Red Bull'un McLaren'a karşı üstünlüğünü kaybetmesine neden oldu.

Yaz tatilindeki koltuk tartışmalarına rağmen Red Bull, Perez’e bir şans daha verdi, ancak Perez son yarış olan Singapur’da 10. sırada yer aldı.

Perez'in mücadelesi devam ederken Horner, RB'de sezon ortasında bir sürücü değişikliği yapma kararının Red Bull'un ikinci sürücü bilmecesi etrafında döndüğünü ifade etti.

Horner F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, “Sürücüler açısından büyük resim için cevaplara ihtiyacımız var”

“Son altı yarış, Liam'ı Yuki ile birlikte yarıştırmak ve kalan grand prixlerde nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için mükemmel bir fırsat.”

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

“Bu VCARB'ın ötesine geçiyor, Red Bull Racing'i de kapsıyor.”

“Açıkçası Sergio ile gelecek yıl için bir sözleşmemiz var, ancak her zaman bir sonraki adımı göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu Liam mı olacak?” diye açıkladı.

Marko F1'de "hiçbir garantinin olmadığını" savunuyor

Lawson'ın gridde kalıcı bir yer edinmesi için lobi yapan Marko, Perez'in sonuçları iyileşmediği sürece gelecek sezonki pozisyonunun garanti olmadığını da ima etti.

Marko, RTL/ntv ve sport.de'ye verdiği demeçte “Formula 1 sporunda sadece uygun performansı gösterirseniz garanti vardır.” dedi.

Perez sezona olumlu bir başlangıç yaptı ve ilk beş yarışta dört podyum elde ederek Red Bull'un takip eden gruba karşı büyük bir avantaj elde etmesine yardımcı oldu.

Ancak, Çin Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamayan Perez, Red Bull’un yaşadığı sorunlardan Verstappen'den daha erken etkilendi.

Marko, “Perez'in dalgalanmaları var, bunu biliyoruz.”

“Özellikle de araç kısa sürede değiştirildiğinde, uyum sağlaması daha uzun sürüyor.”

“McLaren'ın şu anda sürücü eşleşmeleri açısından bizden daha güçlü olmasının bir nedeni de kesinlikle bu.

“Hız açısından bunu yapabilir. Sadece giderek daha öngörülemez hale gelen dalgalanmaları var.” dedi.