Marko: "Perez'in pole pozisyonunu almasından dolayı çok mutluyum"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in bu hafta sonu ortaya koyduğu performanstan övgüyle bahsetti.
Max Verstappen, bu hafta sonu Miami'de genel olarak daha iyi görünse de, Q3'te durum tersine döndü.
Hollandalı pilot ilk turunda hata yaparken, ikinci denemesini kırmızı bayrak nedeniyle iptal etmek durumunda kaldı.
Sonuç olarak Sergio Perez, pole pozisyonunu kazanan taraf oldu ve bu yılki güçlü formunu devam ettirmiş oldu.
Sky Almanya'ya konuşan Helmut Marko, Perez'i överken Verstappen'in çok şanssız olduğunu söyledi.
Marko, "Max son denemesinde çok şanssızdı."
"İlkinde pist dışına çıktı, ikincisinde biraz daha erken piste çıkmalıydık. Bunu yapmak için zamanımız vardı ve aracın hızı da rahat şekilde ilk ikide yer almamızı sağlayacak seviyedeydi."
"Max son turda elinden gelenin en iyisini yapmak ve mümkün olduğunca keyif almak istedi."
"Ne kadar geç çıkarsanız pist o kadar hızlı olur ama bu durumda yanlış karar verdik."
"Sergio'nun pole pozisyonunu kazanmasından dolayı çok mutluyum. Mexico City'den sonra ikinci evinde gibi. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var."
"Her seansta bir şeyler öğreniyor ve sıralama turlarında her şeyi doğru yaptı."
"Son yıllarda hep Max'in yarım saniye ya da bir saniye gerisindeydi ama şimdi çok yakınlar." dedi.
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