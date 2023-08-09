Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"

Hollanda Telegraaf gazetesi geçtiğimiz hafta Sergio Perez'in Red Bull'daki maaşında kesintiye gidilebileceğini bildirdi.

Habere göre, bu madde Perez'in Verstappen'in 125 puan gerisinde olması halinde yürürlüğe girecekti, ki şu anda da durum böyle.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko bu iddiayı yalanladı ve herhangi bir maaş kesintisi maddesi olmadığını söyledi.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Bunun nereden çıktığını bilmiyorum."

"Tamamen damdan düşer gibi çıktı."

"Aksine sözleşmeler net şekilde tanımlanmıştır ve içinde herhangi bir kesinti yer almaz." dedi.

Marko ayrıca mevcut sürücü kadrosunu değiştirmeye gerek olduğunu da düşünmüyor.

"Sadece şunu tekrar edebilirim: her iki pilotumuzla da şampiyonanın önündeyiz ve takımlar şampiyonasında büyük bir avantaja sahibiz."

"Checo bir kriz içerisindeydi fakat son iki yarışta her şey rayına oturdu."

"Verstappen şu anda rakipsiz. Ne Perez ne de başka bir sürücü onu yenemez."