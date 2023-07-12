Marko: "Perez'in koltuğu tehlikede değil"

Red Bull, son yıllarda birçok kez yaptığı gibi bu hafta da sürücülerinden birisini sezon ortasında göndermeyi seçti.

Avusturyalı ekip, kardeş takım AlphaTauri'de yarışan Nyck de Vries'i "kötü performansından ötürü" Macaristan GP öncesinde takımdan gönderdi ve yerine tecrübeli Daniel Ricciardo'yu getirdi.

Bu, son haftalarda iyi performans sergileyemeyen Sergio Perez için iyi bir haber olmayabilir çünkü iddialara göre Ricciardo iyi performans sergilerse, Perez'in Red Bull kariyeri yakında sona erebilir.

Ancak Marko, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Red Bull'un ana takımı için herhangi bir sürücü değişikliği planlanmadığını söyledi.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'a verdiği röportajda Marko, "Checo (Pérez) şampiyonada ikinci sırada. Bu yüzden şu noktada onunla yollarımızı ayırmak mantıklı olmaz."

"Ayrıca Silverstone'daki yarışı gayet iyiydi. Sadece sıralama turlarında kendini geliştirmesi gerekiyor." dedi.

Marko, Ricciardo'nun nasıl performans göstereceğini de merak ediyor.

"Ricciardo'nun önce Tsunoda'ya kıyasla neler yapacağını görmek gerekiyor."

"Lastik testinde, üç farklı lastik hamuruyla da turlar attı ve tur zamanları gayet rekabetçiydi."

"Ricciardo o hıza sahip olmasaydı, başka bir şey düşünmek zorunda kalacaktık."

"Fakat AlphaTauri iyi bir konumda değil, şu anda şampiyonada son sıradalar, bu yüzden bir şeylerin değişmesi için değişime gitmek gerekiyor."

"Bu da genellikle bir sürücü değişikliğinden sonra yaşanan bir şey. Ricciardo takıma yeni bir enerji katacak."