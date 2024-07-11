Marko: "Perez'in kendini yeniden toparlamasını bekliyoruz"
Helmut Marko, Red Bull'un hâlâ Sergio Perez'in 'kendini toparlayabileceğine' inandığını söyledi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull'un yedek pilot Liam Lawson'ı RB takımına terfi ettirme niyetinde olduğu yönündeki haberlerle birlikte Ricciardo'nun geleceği hakkında son zamanlarda çok şey söylendi.
Perez'in Miami'deki son podyumundan bu yana sadece dört kez puan almasıyla birlikte Ricciardo'nun Red Bull'daki zamanının sadece bitmediği, yaz tatilinden sonra Perez'in koltuğuna oturmaya aday olduğu iddia edildi.
PlanetF1.com'a göre Perez'in sözleşmesinde buna izin veren bir madde var ve bu maddenin şampiyonadaki puanına bağlı olduğu söyleniyor.
Ancak Marko, şampiyonanın önemini kabul etmekle birlikte, takımın Perez'e havlu attırmaya hazır olmadığını ima etti.
F1-Insider'a verdiği demeçte Marko, "Gerçek şu ki takımlar şampiyonası takım ve tüm çalışanlar için çok önemli."
"Çünkü orada ne kadar iyi olursak, her bir çalışan o kadar fazla bonus ödemesi alacaktır."
"Bu da Sergio Perez'in baskı altında olduğu anlamına geliyor."
"Ama biz Sergio'nun kendini tekrar toparlamasını bekliyoruz. Geçmişte birkaç kez krizden çıkmayı başarmıştı." dedi.
Marko'ya göre Ricciardo'nun koltuğunu kaybetme ihtimali, Perez'in yerine geçme ihtimalinden daha fazla.
Marko, "VCARB'ın gelecekte yine eğitim amaçlı bir takım olacağı kararı verildi."
"Yaz tatiline kadar hâlâ üç yarış var. Daha sonra birlikte oturup bu yönde kararlar alacağız." şeklinde konuştu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar