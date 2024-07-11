Marko: "Perez'in kendini yeniden toparlamasını bekliyoruz"

Red Bull'un yedek pilot Liam Lawson'ı RB takımına terfi ettirme niyetinde olduğu yönündeki haberlerle birlikte Ricciardo'nun geleceği hakkında son zamanlarda çok şey söylendi.

Perez'in Miami'deki son podyumundan bu yana sadece dört kez puan almasıyla birlikte Ricciardo'nun Red Bull'daki zamanının sadece bitmediği, yaz tatilinden sonra Perez'in koltuğuna oturmaya aday olduğu iddia edildi.

PlanetF1.com'a göre Perez'in sözleşmesinde buna izin veren bir madde var ve bu maddenin şampiyonadaki puanına bağlı olduğu söyleniyor.

Ancak Marko, şampiyonanın önemini kabul etmekle birlikte, takımın Perez'e havlu attırmaya hazır olmadığını ima etti.

F1-Insider'a verdiği demeçte Marko, "Gerçek şu ki takımlar şampiyonası takım ve tüm çalışanlar için çok önemli."

"Çünkü orada ne kadar iyi olursak, her bir çalışan o kadar fazla bonus ödemesi alacaktır."

"Bu da Sergio Perez'in baskı altında olduğu anlamına geliyor."

"Ama biz Sergio'nun kendini tekrar toparlamasını bekliyoruz. Geçmişte birkaç kez krizden çıkmayı başarmıştı." dedi.

Marko'ya göre Ricciardo'nun koltuğunu kaybetme ihtimali, Perez'in yerine geçme ihtimalinden daha fazla.

Marko, "VCARB'ın gelecekte yine eğitim amaçlı bir takım olacağı kararı verildi."

"Yaz tatiline kadar hâlâ üç yarış var. Daha sonra birlikte oturup bu yönde kararlar alacağız." şeklinde konuştu.