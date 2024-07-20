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Formula 1 Macaristan GP

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Macaristan'daki kazanın ardından Sergio Perez'in geleceği için kritik bir dönemde olduklarını açıkladı.

Ezel Tan
Marshals with the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Marshals with the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarının ilk bölümünde aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kendisi için oldukça kritik bir dönemde hata yapan Meksikalı sürücü, yarınki yarışa da gerilerden başlayacak.

Diğer tarafta Max Verstappen de ancak üçüncü en iyi zamanı yapabildi.

Marko, bu konuda şöyle dedi: “Araç Max'in ihtiyaç duyduğu dengeye sahip değildi. 0.046 saniye çok büyük bir fark değil fakat üçüncü sıraya denk geliyor."

“Yine de yarış tempomuzdan ötürü iyimseriz. Cuma günü Max'in lastik aşınması minimum düzeydeydi. Bu yüzden iyimseriz."

"Fakat McLaren'in ön tarafta iki aracı var, bu yüzden stratejilerini iyi oynarlarsa işimiz daha zor olacak.”

Perez'le ilgili soru üzerine Marko, “Yaklaşımımıza sadık kalacağız."

"Bir sonraki yarışa bakacağız ve durumu inceleyeceğiz. Sonra birlikte oturup ne yapacağımıza karar vereceğiz.” dedi.

Silverstone'da RB20 ile teste çıkan Liam Lawson ihtimali sorulduğunda Marko, “Dediğim gibi; Spa'daki bir sonraki yarışı bekleyeceğiz ve sonrasında bir karar vereceğiz."

"Fakat Lawson bizimle sadece test yapmakla kalmadı, aynı zamanda çok fazla simülatör çalışması da yaptı"

"Yani eğer bir adaya ihtiyacımız varsa o da bir aday.” cevabını verdi.

Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

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