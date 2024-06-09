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Formula 1 Kanada GP

Marko: "Perez'in durumu tamemen psikolojik"

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Sergio Perez'in Formula 1 sıralama turlarındaki mevcut sıkıntıları "psikolojik". Marko, Meksikalı sürücünün Kanada Grand Prix'sinde Q1'de elenmesinin ardından bu değerlendirmeyi yaptı.

Neva Ünsaldı
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeni iki yıllık sözleşmesi Salı günü Red Bull tarafından duyurulan Perez, iki hafta önce Monako'daki sıralama turlarının ilk aşamasında elenmesinin ardından Montreal'de de benzer bir şanssızlık yaşadı. Kanada'da ancak 16. sırada yer bulabilen Meksikalı pilot, Alex Albon tarafından elenme bölgesine itildi.

Perez'in bu formu, geçen sezon ortasına doğru cumartesi günkü performanslarının düşmeye başladığı zamanla benzerlik gösteriyor. Zira bu sezon düşüşün başlangıcı Miami Grand Prix'sine kadar uzanıyor.

Marko, Perez'in sorunlarının tamamen kendisinden kaynaklandığını ve pist koşullarının daha kritik olduğu yarışlarda rahatsız olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Bu arabayla ilgili değil, bunu Max’e bakarak görebilirsiniz. Bence bu daha çok psikolojik."

"Elenmemeye çok yakındı ancak koşullar değiştiğinde, onun için çok daha zor oluyor. Yine de üçüncü kez Q3'te olmamak acı verici." dedi Marko.

Perez, Q2'ye zar zor girecek gibi görünüyordu, ancak Q1'in son anlarını elenme bölgesinin eşiğinde geçirirken, Albon'un seansın son anlarında iyi bir tur atmasıyla elenme bölgesine düştü.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Geçen yılın şampiyona ikincisi, sıralama turlarındaki sorunlarının RB20'nin arka kısmıyla ilgili konfor eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğünü belirtti, özellikle değişken koşullarda.

Lastikleri ısıtma konusunda zorluk yaşadığını söyleyen Perez, yine de Pazar günkü yarışta puan almak için mücadele edebileceğinden emin olduğunu belirtti.

"Büyük bir hayal kırıklığıydı. Havanın değişmesiyle her şeyin sıfırlandığı bir seanstı. Her şeyi olması gerektiği gibi çalıştıramadık, özellikle arka aksı. Bence diğer pek çok araba için de çok garip bir seanstı."

"Arka kısımda oldukça zorlandık, bu yüzden bunun arkasındaki nedeni anlamamız gerekiyor.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pistin yol tutuşunun az olması gerçekten her şeyi sıfırladı. Lastikleri ısıtmakta zorlandım ve bence asıl mücadele buydu.”

"Yarın anlamamız gereken bazı şeyler var ve birkaç puan alabilirsek, bu iyi bir sonuç olacak ve ardından oradan devam edeceğiz." dedi Perez.

 

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