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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü

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Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in performansının cesaret verici olduğunu ve sıralama turlarında bu kadar hızlı olmasını beklemediklerini dile getirdi.

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü

Sergio Perez, Bahreyn'de Max Verstappen'in temposundan ciddi şekilde yavaş kalmış ve sıralama turlarının ikinci bölümünde elenmişti.

Ancak Imola'da, Meksikalı pilot sürpriz şekilde çok iyi performans sergiledi ve sıralama turlarında pole pozisyonunu ufak bir farkla kaçırıp, Max Verstappen'i mağlup etmeyi başardı.

Marko, bu durumu ORF'ye şöyle yorumladı: "Max ilk denemesinin, ilk sektörünce Lance'le karşılaştı ve orada birkaç ondalık kaybetti. İkinci denemesinde ise hata yaptı. Sadece üçüncü virajda değil, iki küçük hatası daha vardı. Genel olarak 0.2 saniyeden biraz daha azını kaybetti."

"Yine de Perez'in gelişimi inanılmazdı. Henüz ikinci sıralama turlarında çok güçlüydü. Bu bizi elbette çok mutlu etti ve Perez yarınki yarışa yumuşakla başlayacak. Max ve Hamilton ise orta lastik olacak. Bu, nispeten uzun düzlükler için belirleyici bir şey olabilir." dedi.

Marko, yarışın çok yakın geçeceğini de düşünüyor.

"Bence yarış gerçekten çok yakın geçecek. Ön tarafta iki aracımız var. Bottas ile aramızda epeyce bir araç var. Umarım ön tarafa çabucak ulaşmaz. Bu, bizim için bir avantaj olabilir."

"Strateji bizi Bahreyn'de zorlamıştı. Diferansiyel sorunu nedeniyle ilk bölümde yeterince hızlı değildik. Sonrasında klasik şekilde erkenden pite girip, bizi geçmeye çalıştılar. Perez etrafta değildi ve bununla yaşamak zorunda kaldık."

"Hareket alanımız yoktu ve sadece tepki verebildik. Eğer startta her şey oldukça iyi giderse, ön tarafta Mercedes'in bir aracına karşı iki aracımız olacak. O zaman da bunu agresif şekilde kullanacağız."

Marko, Perez'e ayrı bir parantez açtı çünkü Meksikalı pilot, 2018'den beri Verstappen'i geçmeyi başaran ilk takım arkadaşıydı.

Marko, "Perez'in harika bir tur çıkarması gerçekten cesaret vericiydi. Çok yakın ve yarışta da yakın olacağını düşünüyorum."

"Buradaki sıralama performansı gerçekten şaşırtıcı. Onun yarış temposunu biliyoruz ve bunu Bahreyn'de zaten gösterdi. Ancak tek turdaki bu hızı beklenmedikti ama hoş oldu."

"Starta Hamilton'ı geçebilir veya Verstappen'e harika bir hava koridoru sağlayabilir. Yani birkaç olasılık var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Red Bull Racing in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Red Bull Racing in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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