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Marko: "Perez'in ayar yönünü takip edeceğiz"

Helmut Marko, Cuma günkü antrenman seanslarının ardından Red Bull Racing'in Avustralya Grand Prix'si için Sergio Perez'in ayarlarını takip etmesi gerektiğini söyledi.

Ronald Vording
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Marko: "Perez'in ayar yönünü takip edeceğiz"
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Avustralya Grand Prix'sinin ilk günü takımlara net bir tablo sunmadı. İlk antrenman oldukça dağınık geçti; birkaç pist dışı ziyareti, yoğun trafik ve GPS sorunları vardı.

İkinci antrenman seansında uzun sürüşler yapılacaktı ancak hava koşulları nedeniyle bunu yapmak mümkün olmadı.

Bu, takımların her zamankinden daha az bilgi edindiği anlamına geliyor. Fakat Marko, Red Bull'un yarış hafta sonunun en önemli günlerinde hangi yoldan gitmesi gerektiği konusunda zaten bir fikre sahip.

"Bugün Perez ve Verstappen ile farklı ayarlar denedik. Şimdi daha çok Perez'in ayar yönünde ilerlememiz gerekiyor."

"Böylelikle aracı daha dengeli hale getirmek için daha fazla yere basma kuvvetine sahip olacağız."

"Hızlıyız, ancak araç bazen çok fevri hareket edebiliyor. Özellikle Max'in bugün sahip olduğundan biraz daha fazla yere basma gücüne ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Ancak her halükarda heyecanlı bir yarış olacak."

"Özellikle Alonso çok hızlı görünüyor. Şampiyonada sadece 14 puan geride, ki bu hiçbir şey değil."

Fakat Marko, ikinci seansta zaman turuna odaklanmadıklarını söyledi.

"İkinci antrenman seanslarında tur zamanlarına hiç odaklanmadık. Her turdan sonra pite girip, ayarlar üzerinde daha fazla çalıştık. Bu her iki sürücü için de nispeten iyi işledi. Şimdi her şeyi güvenle değerlendirebiliyoruz."

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