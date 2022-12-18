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Marko: "Abu Dhabi'de Perez'in geride kalmasına yüksek lastik aşınması neden oldu"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Abu Dhabi GP'nin Sergio Perez'in geride kalmasına neden olan şeyin yüksek lastik aşınması olduğunu dile getirdi.

Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marko: "Abu Dhabi'de Perez'in geride kalmasına yüksek lastik aşınması neden oldu"
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Red Bull Racing, 2022 için belirlediği hedeflere neredeyse tamamen ulaştı. Her iki dünya şampiyonluğunu da kazandılar ve Max Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olma rekorunu kırdı.

Bundan sonra takımın bir sonraki hedefi sürücüler şampiyonasını 1-2 bitirmekti fakat bu hedefe ulaşamadılar.

Marko, bunun sebebini şöyle açıklıyor: "Max ile 15, takım olarak 17 galibiyet aldık ve sonunda şampiyonayı birinci ve üçüncü olarak bitirdik."

"O zaman bana şikayet edecek pek bir şeyimiz kalmıyor gibi geliyor."

"Aslında şampiyonada 1-2 olabilirdik fakat son yarışta Perez, özellikle ilk bölümün başına çok fazla zorladı. Sonuç olarak, onu planladığımızdan daha erken pite almak zorunda kaldık."

"Öndeki tüm sürücüler arasında lastikleri ilk biten oydu." 

"Yani Ferrari tarafından erken pite zorlanmadık. Perez'in lastik aşınması yüzünden erken pit yapmak zorunda kaldık."

"Max yavaş yavaş 'lastiklere fısıldayan adam' olmaya başladı. Ona belli bir plan veriyoruz ve o da bunu en iyi şekilde uyguluyor."

"Ferrari, Sainz'ın attığı stint ile hesaplamalarımızı doğruladı ancak ne yazık ki Leclerc ile durum aynı değildi. O, lastiklerini beklenenden daha iyi korudu."

Son bölümde Verstappen'in Perez'e yardım edip edemeyeceği sorusuna Marko, "Hayır, yapamazdı. O zaman Leclerc'e hava koridoru ve DRS vermiş olacaktı. Bu sadece Charles'ın Perez'e karşı yapacağı savunmayı kolaylaştıracaktı."

"Bu yıl elde ettiğimiz tüm sonuçlarla kendimizi çok iyi hissediyoruz. Hem takım hem de sürücülerimiz harika bir iş çıkardı." cevabını verdi.

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