Marko: "Perez, yarış simülasyonunda en hızlısıydı"

Red Bull'un yeni pilotu Sergio Perez, yeni takımıyla ilk gerçek sürüşünü Bahreyn testlerinde yaptı ve tek turda çok iyi görünmese de, uzun sürüşlerdeki performansı ve tutarlılığı etkileyiciydi.

Meksikalı pilot genellikle yarışta, tek tura kıyasla daha iyi performans sergiliyor ve Red Bull'daki ilk veriler bunu kanıtlıyor.

Motorsport-magazin.com'a konuşan Avusturyalı eski pilot Helmut Marko, "Sergio'dan çok memnunuz. Oldukça iyi bir yarış simülasyonu yaptı. Hatta en hızlısıydı."

"Onun hakkında söylenen 'lastiklerin dilinden çok iyi anladığı' yönündeki yorumlar gerçek çıktı."

"Lastiklerle ilgili geri bildirimlerine bakılırsa, durumun tam olarak öyle olduğu görülebiliyor. Yarışta çok güçlü olacağını düşünüyoruz." dedi.

Marko, Perez'in testlerdeki en hızlı zamanına bakılmaması gerektiğini, çünkü sürüşünün pek çok faktörden etkilendiğini belirtti.

"Tek tur performansını yargılayamayız. çünkü ilk gün pek çok aerodinamik çalışma yaptı ve üçüncü günün sabahındaki koşullar ile öğleden sonraki şartlar karşılaştırılabilir değildi."

Perez, araca tam olarak alışması için beş yarışa ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Perez'in beş yarış tahminini değerlendiren Marko, "Bu kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Belki sıralama turları için dediği doğru olabilir, ama yarışta kesinlikle ilk Grand Prix'den itibaren güçlü olacak." dedi.

Neden Perez'i seçtikleri hakkında konuşan Marko, "Albon'la işler yolunda gitmedi. Şampiyonluk için savaşabilmek adına iki güçlü sürücüye ihtiyacımız olduğu açıktı. Strateji ve taktiksel anlamda kesinlikle buna sahip olmak zorundayız. Aksi takdirde Verstappen, iki araca karşı tek başına yarışacak." dedi.