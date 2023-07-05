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Marko: "Perez, Verstappen'den özür diledi"

Red Bull Formula 1 takımının danışmanı Helmut Marko, sprint yarışında Sergio Perez ve Max Verstappen arasında yaşanan olayın ardından Meksikalı pilotun özür dilediğini söylüyor.

Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Şampiyona lideri Max Verstappen, Avusturya GP'ye damga vurdu ve hafta sonu boyunca kazanabileceği her şeyi kazandı.

Hollandalı pilot, hem sprint sıralama turlarını hem de normal sıralama turlarını ilk sırada tamamladı. Sprint yarışını kazanan Verstappen, pazar günkü ana yarışı da kazandı. Ayrıca son anlarda en hızlı tur puanını da aldı.

Kusursuz bir hafta sonu geçiren Verstappen, sprint yarışının başında takım arkadaşı Perez'le neredeyse temas ediyordu.

İkili ilk virajın ardından yan yana geldi ve Perez, Verstappen'i çimlere doğru itti. Bunun üzerine Verstappen de ikinci virajda takım arkadaşına karşı sert davrandı.

Helmut Marko, Sky Almanya'ya verdiği röportajda, Perez'in Verstappen'den özür dilediğini söyledi.

Marko şöyle konuştu: "Mükemmel bir hafta sonuydu."

"Hem sprint hem de ana yarışta iki pole pozisyonu ve iki galibiyet aldık."

"Perez 15. sıradan üçüncülüğe yükselmeyi başardı, Max de zafere ulaşıp en hızlı turu attı, böylece gece rahat uyudu!"

"Eğer pit stop yapmazsak daha az risk alacağımızı biliyorduk ama o kadar büyük bir avantajı vardı ki çok fazla risk almamıza gerek kalmadı."

"Sergio da harikaydı. Güzel geçişler yaptı, kendine güvenini yeniden kazandı ve şampiyonada Alonso ile farkı açtı."

"Sprint yarışında Max'i görmedi fakat ondan özür diledi, artık bir sorun yok."

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