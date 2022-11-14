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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Marko: Perez ve Verstappen'in arasındaki sorun çözüldü

Red Bull danışmanı Helmut Marko, yarış sonunda tartışma yaşayan Max Verstappen ve Sergio Perez'in arasının düzeldiğini açıkladı.

Altay Gök
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Marko: Perez ve Verstappen'in arasındaki sorun çözüldü
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Brezilya'da sezonun en kötü hafta sonlarından birini geçiren Red Bull, son turlara girilirken öndeki orta lastikli Perez'e takım emri verdi. Amaç, yumuşak lastikli Verstappen'in bir önlerindeki Alonso-Leclerc ikilisini geçmesiydi.

Takım, Verstappen'in işi bitirememesi halinde Perez'e yerinin geri verileceği sözünü vermişti, ancak Verstappen son tur takımın isteğine rağmen yer vermedi. Böylece Red Bull Max ile altı, Perez ile yedinci oldu.

Yarışın ardından Verstappen "benden bir daha takım emrine uymamı istemeyin" derken, Perez ise "Max ne olduğunu gösterdi" diyerek kılıçları çekti.

Konu hakkında hızlı bir açıklama yapan Marko ise ikili arasındaki sorunların garajda hemen çözüldüğünü söylüyor.

Marko, "İki pilot arasındaki sorun çözüldü, herkes sakin. Max, Checo'nun şampiyona ikincisi olmasına yardımcı olmak için Abu Dhabi'de her şeyi yapacak. "

"Bugün bu gerçekleşmemiş olabilir, ancak Abu Dhabi için planımız açık"

"Yaşananları konuştuk ve her şey açıklığa kavuşturuldu. Takım olarak bir arada çalışıyoruz ve söyleyebileceğim tek şey Max'ın Abu Dhabi'de şampiyona için her şeyi yapacağız." dedi

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