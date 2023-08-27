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Marko: "Perez son zaman turu öncesi yanlış bir karar aldı ve geride kaldı"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in yedinci sırada kalmasının sebebi olarak son zaman turu öncesi yaptıkları yanlış stratejiyi gösteriyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing

Zandvoort'ta zayıf bir sıralama seansı geçiren, hatta Q1'i ancak 13. sırada tamamlayabilen Perez, Q3'te de son turunu iyi değerlendiremedi ve seansı yedinci sırada tamamlamayı başardı.

Kendisi için kötü haber, performansının tartışıldığı bir dönemde pole pozisyonuna uzanan takım arkadaşı Max Verstappen'in tam 1.3 saniye gerisinde kalmasıydı.

Seanstan sonra konuşan Helmut Marko, takımın sıralama stratejisi kararının Perez'i etkilediğini düşünmekte.

Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Perez son zaman turu öncesi iki lastik ısıtma turu attı, ancak bunun doğru seçim olduğunu düşünmüyorum."

"Her şeyin ötesinde, Max'in takım arkadaşı olmak içinde bulunulabilecek en kötü pozisyon. Sergio'nun sıralamalarda aşırı iyi bir pilot olmadığını da biliyoruz."

"Sıralama stratejisi de iyi değildi ama bu onun ve mühendisinin verdiği bir karardı. Kötü bir karardı ve ciddi bir farka yol açtı." değildi ve bu kesinlikle bir fark yarattı."

"Ancak yarış için her şeye hazırlıklıyız, hafta sonu boyunca her koşulda hızlıydık, dolayısıyla herhangi bir konuda endişelenmiyoruz."

"Bu pistte geçiş yapmak zor, ancak Checo'nun öne çıkacağını umuyorum. Araçtaki hız yedincilikten daha iyi bir pozisyon elde etmemizi sağlayacaktır."

"İkinci en iyi takım McLaren gibi, ancak [Lewis] Hamilton'ın Q3 dışı kalmasına biraz şaşırdık."

"Bizim için bu iyi çünkü McLaren şampiyonada çok gerimizde. Bu hem bizim hem de Perez'in avantajına." dedi.

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Pilotlar, ıslak zeminde yarışa başlangıç prosedürünün değişmesinden memnun

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