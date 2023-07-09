Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in sıralama turlarındaki zayıflıklarının üstüne gitmesini istiyor.
Sıralama turlarının ilk bölümü başlarken yol tutuşu düşük ve pist biraz ıslaktı, bu da pist ısındıkça derecelerin hızlıca gelişmesi anlamına geliyordu.
Son iki dakikada fena bir tur atmayan ve yukarılara çıkan Perez, sonrasında derecelerin hızla değişmesine ayak uyduramadı ve 16. sırada kalarak günü kapattı.
Özellikle sıralama turlarında iyice formdan düşen Perez böylece arka arkaya beşinci kez sıralama turlarında son bölüme kalamadı.
Her şeye rağmen Perez'in arkasında duran Red Bull ise kendisinin bu zorlu süreci atlatabilmesi için elinden geleni yapacak.
Sky Sport'a konuşan Helmut Marko, "Perez'in sıralama turlarında yaşananları kontrol altına alması gerekiyor."
"Yarış performansında bir sıkıntı yok, ayrıca bu pistte diğerlerini yakalamak kolay, şanslı sayılır."
"Sıralama turlarıysa kendisinin zayıflığı ve sık sık istenmeyen durumlar yaşanıyor. Bunun üstünde çalışması gerekmekte."
"Biz de bunun üzerinde çalışacağız çünkü bir pilotumuz en öndeyken diğeri 16. oluyorsa bir şeyler doğru gitmiyor demektir." dedi.
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