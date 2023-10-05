Marko: "Perez şampiyona ikinciliğini korumalı"
Katar Grand Prix'si konusunda iyimser görünen Red Bull'un sportif danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in şampiyonadaki ikinciliğini korumasını istiyor.
Formula 1, bu hafta sonu 2021'den bu yana ikinci kez Katar Grand Prix'si için Losail'i ziyaret edecek ve Red Bull buraya, takımlar şampiyonluğunu elde etmiş şekilde geldi.
Sırada sürücüler şampiyonluğu var ve Max Verstappen, büyük bir sürpriz olmazsa cumartesi günkü sprint yarışının sonunda üçüncü dünya şampiyonluğunu olacak.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Katar GP öncesi verdiği demeçte, hafta sonu hakkında pozitif konuştu.
Marko Kronen Zeitun'a şunları söyledi: "Bence iki yıl öncesine kıyasla en önemli fark Katar'ın çok sıcak olması."
"Hava akşam 37 derece civarında olabilir ama simülatörde her şey iyi görünüyordu."
"Max'in Cumartesi günü kazanmak istediği açık ve bunu yapmak için çok iyi bir şansı var."
"Perez kazansa bile altıncılık onun adına yeterli olacak."
Perez'in geleceği son haftalarda ciddi bir tartışma konusu oldu.
Meksikalı sürücünün kalan yarışlar için hedefinin ne olduğu sorusuna Marko, "Sıralama turlarında zayıf kalıyor."
"Umarım puan alır. Şampiyonadaki ikinciliğini koruması gerekiyor çünkü Hamilton arayı kapatıyor." cevabını verdi.
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