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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Perez önü açıkken çok hızlıydı"

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, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in önü açıkken çok iyi bir tempoya sahip olduğunu dile getirdi.

Marko: "Perez önü açıkken çok hızlıydı"

Sergio Perez, yeni takımı Red Bull ile ilk Formula 1 yarışında beşinci sırada finiş gördü. İlk bakışta bu, kötü bir sonuç olarak görülebilir.

Ancak Meksikalı pilot, sıralama turlarının ikinci bölümünde orta lastikleri kullandığı için son bölüme kalamadı ve yarışta da formasyon turunda yaşadığı problem nedeniyle, yarışa pit yolundan başladı.

Perez, yarışta pek çok rakibini birden fazla kez geçmek zorunda kaldı ve buna rağmen, Lando Norris'in hemen ardında beşinci olarak hasarı minimuma indirdi.

Tüm bunları da oldukça sınırlı bir süre zarfında kullandığı RB16B gibi, alışık olduğundan farklı bir araçla yaptı.

Helmut Marko, Perez'in performansını RTL'ye şöyle yorumladı: "Sergio Perez ilk yarışta üzerimizde iyi bir izlenim bıraktı. Mercedes ile mücadelemizde önemli bir rol oynayacak."

"Bahreyn'de, formasyonda turunda yazılım arızası nedeniyle motor geçici olarak kapandı ve o, bu duruma çok iyi tepki verdi. Sergio yarışta mükemmel bir performans sergiledi ve başlangıçtan önceki sorunlar olmasa podyuma bile çıkabilirdi."

"Sıralama turlarının ikinci bölümünde, orta lastik yerine yumuşak lastikle piste çıkarmalıydık. Bu bizim hatamızdı."

"Onu orta lastikle piste çıkardık çünkü bu sayede bazı strateji seçeneklerimiz oluşacaktı. Eğer, orta lastikle dördüncü veya beşinci sıradan başlayabilseydi, Valtteri'ye zor anlar yaşatabilirdi."

"Yumuşak lastikle başlamış olsaydı, pit stop stratejisinde muhtemelen o kadar çok vakit kaybedecekti ki Mercedes sürücülerini zorlaması çok zor olacaktı."

"Yine de iyi bir yarış çıkardı. Bu, yılın ilk yarışıydı ve temelde araca alışmakla ilgiliydi. Perez, önü açık olduğu zaman çok hızlıydı, hatta Verstappen kadar hızlıydı."

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Editör Kemal Şengül

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