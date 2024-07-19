Marko: "Perez kötü performans göstermeye devam ederse, mevcut kontratın faydası olmaz"
Helmut Marko, Red Bull pilotu Sergio Perez'in geleceğinin önümüzdeki iki yarışa bğalı olduğunu söyledi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Perşembe günü Macaristan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergio Perez, Belçika GP'sinden sonra takımdan gönderilebileceği yorumlarını küçümsedi.
Meksikalı pilot, şampiyon takımla sözleşmesini kısa bir süre önce yenilediğini, bu nedenle konunun artık kendisi için kapalı olduğunu belirtti.
Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Kleine Zeitung'a verdiği yeni bir röportajda, yaz tatilinden önce Macaristan ve Belçika'da yapılacak iki yarışın Perez'in takımdaki geleceği açısından “kritik” öneme sahip olduğunu vurguladı.
Marko şöyle dedi: “Açıkçası, son yarışlarda aldığı sonuçlar yeterli değil."
"Bakalım formunu yeniden kazanabilecek mi? Sonuçlar tatmin edici değilse, sözleşme ona yardımcı olmayacak. Formula 1'deki her sözleşmede sonuçlarla ilgili maddeler vardır."
"Sergio'nun takım arkadaşından bu kadar geride olması takımdakiler için de endişeye neden oluyor."
"Sezon sonundaki ikramiyeler, takımın sezon sonunda takımlar şampiyonu olup olamayacağına bağlı, dolayısıyla onlar için en önemli şey bu."
Zandvoort'taki yarışta Sergio Perez'in yerine kimin geçebileceği sorusu üzerine Marko, "Her şeyden önce sürücülerimiz arasında seçim yapacağımızı düşünüyorum. Formula 1 için hazır üç genç sporcumuz var."
"Liam Lawson bu konuda kesinlikle öncelikli. Ayrıca Ayumu Iwasa ve Isaac Hadjar da var." dedi.
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
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