Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Marko: "Perez iyi bir performans sergilerse kontratıyla ilgili bir çözüm buluruz"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in iyi performansını sürdürmesi halinde kendisine "istediği kontratı" vereceklerini ima etti.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, waves from the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Geçen hafta sonu Çin'de Max Verstappen zafere ulaşırken, Sergio Perez de iyi performans sergiledi.

Yarışın ardından konuşan Helmut Marko, sonucu şöyle yorumladı: Max aslında bütün sezon böyleydi."

"Her şeyi kontrol altında götürüyordu. Hızlıydı ve lastiklere dikkat ediyordu. Her şeyi kontrol ediyordu. İnanılmaz bir performanstı."

"Geçen yıldan bile daha güçlü görünüyor."

Sonrasında Perez'in performansı sorulduğunda Marko, "Güvenlik aracı nedeniyle şanssızdı. Çok iyi bir iş çıkardı. Güvenlik aracı olmasaydı ikinci bitirebilirdi."

"Ayrıca trafikte kaldı. Bu yüzden Max gibi önü açık gidemedi. Her iki sürücü de gerçekten iyi performans gösterdi."

Meksikalı pilot, geçtiğimiz günlerde minimum iki yıllık bir anlaşma istediğini söylemişti.

Bu konu sorulduğunda Marko şöyle dedi: "Henüz bir şeyleri sonuçlandıracak durumda değiliz."

"Eğer performans gösterirse... Bir çözüm bulacağız."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, leaves the podium with his trophy and Champagne

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, leaves the podium with his trophy and Champagne

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ferrari, yarışta neden geride kaldı?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Bottas: "Henüz sorunun neyden kaynaklandığını bilmiyoruz"

Bottas: "Henüz sorunun neyden kaynaklandığını bilmiyoruz"

Formula 1
Çin GP
Bottas: "Henüz sorunun neyden kaynaklandığını bilmiyoruz"
Horner: "Diğer takımlar Avrupa sezonunda farkı kapatmaya başlayacak"

Horner: "Diğer takımlar Avrupa sezonunda farkı kapatmaya başlayacak"

Formula 1
Çin GP
Horner: "Diğer takımlar Avrupa sezonunda farkı kapatmaya başlayacak"
Domenicali: "Hamilton'ın Ferrari'nin çalışma şeklini anlaması gerekecek"

Domenicali: "Hamilton'ın Ferrari'nin çalışma şeklini anlaması gerekecek"

Formula 1
Çin GP
Domenicali: "Hamilton'ın Ferrari'nin çalışma şeklini anlaması gerekecek"

Son Haberler

Zarco: "Honda, performansı konusunda karamsar olmamalı"

Zarco: "Honda, performansı konusunda karamsar olmamalı"

MGP MotoGP
İspanya GP
Zarco: "Honda, performansı konusunda karamsar olmamalı"
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

F1 Formula 1
Çin GP
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"
McLaren, sprintteki sıkıntıların ardından Çin'deki yarış temposu karşısında şaşkın

McLaren, sprintteki sıkıntıların ardından Çin'deki yarış temposu karşısında şaşkın

F1 Formula 1
Çin GP
McLaren, sprintteki sıkıntıların ardından Çin'deki yarış temposu karşısında şaşkın
Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"

Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"

F1 Formula 1
Çin GP
Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye