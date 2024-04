Marko: "Perez iyi bir performans sergilerse kontratıyla ilgili bir çözüm buluruz"

Geçen hafta sonu Çin'de Max Verstappen zafere ulaşırken, Sergio Perez de iyi performans sergiledi.

Yarışın ardından konuşan Helmut Marko, sonucu şöyle yorumladı: Max aslında bütün sezon böyleydi."

"Her şeyi kontrol altında götürüyordu. Hızlıydı ve lastiklere dikkat ediyordu. Her şeyi kontrol ediyordu. İnanılmaz bir performanstı."

"Geçen yıldan bile daha güçlü görünüyor."

Sonrasında Perez'in performansı sorulduğunda Marko, "Güvenlik aracı nedeniyle şanssızdı. Çok iyi bir iş çıkardı. Güvenlik aracı olmasaydı ikinci bitirebilirdi."

"Ayrıca trafikte kaldı. Bu yüzden Max gibi önü açık gidemedi. Her iki sürücü de gerçekten iyi performans gösterdi."

Meksikalı pilot, geçtiğimiz günlerde minimum iki yıllık bir anlaşma istediğini söylemişti.

Bu konu sorulduğunda Marko şöyle dedi: "Henüz bir şeyleri sonuçlandıracak durumda değiliz."

"Eğer performans gösterirse... Bir çözüm bulacağız."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, leaves the podium with his trophy and Champagne

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images