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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Perez ile olan fotoğrafın kontrat ile alakası yoktu"

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Marko: "Perez ile olan fotoğrafın kontrat ile alakası yoktu"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, 2021 için kadrolarına dahil edilmeden önce Sergio Perez ile Abu Dhabi'de çektikleri fotoğraf hakkında açıklamalarda bulundu.

Avusturyalı enerji içeceği markası takım, Alex Albon'un bekledikleri rekabetçi performansı ve gelişimi gösteremediğini hissetmelerinden dolayı gelecek sene için Perez ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Her iki sürücü birden Abu Dhabi'deki yarışı sonrasındaki Cuma günü bu durumla ilgili haberi aldılar, resmi açıklama ise sonrasında yapıldı.

Yapılan açıklamanın ardından Red Bull takım patronu Christian Horner'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımda Perez'in Horner ve Helmut Marko ile çekildiği fotoğraf hakkında bir takım spekülasyonlar çıkmıştı.

 

Kartal gözlü gözlemciler, pistin yakınında bulunan otelin perde dizaynından bu fotoğrafın Abu Dhabi'de çekildiğini anladılar.

Buna ek olarak Perez, Yas Marina yarışının ardından Sebastian Vettel ile yaptığı kask takasında giydiği kıyafetleri, Horner ve Marko ile çektirdiği fotoğrafta da giyiyordu.

 

Fotoğraf hakkında Autosport/Motorsport.com'un sorularını özel olarak yanıtlayan Marko, fotoğrafın Abu Dhabi'de çekildiğini, ancak son kararın o sırada verilmemiş olduğunu söyledi.

Marko'nun açıklamaları şu şekilde: "Fotoğrafın kontrat imzası ile bir alakası yoktu. Tamamen normal bir görüşmeydi ve bu sırada hiçbir şey tamamıyla belli değildi. Kesinleşmesi durumunda güvende olmak için bir fotoğraf çektirdik. Bu günlerde imzalar elektronik olarak atılabiliyor."

Fotoğrafın Pazar akşamı mı yoksa Pazartesi sabahı mı çekildiği sorusuna ise Marko şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse ne zamandı hatırlamıyorum. Çok dağınık bir hafta sonuydu. O fırsata da o anda sahiptik çünkü COVID-19 kuralları nedeniyle otelden çıkmamıza izin vermiyorlardı."

Red Bull'un fotoğrafın Abu Dhabi'de çekilmiş olmasının anlaşılmaması umutlarına rağmen Marko, hem perdelerin hem de Perez'in kıyafetlerinin işi açığa çıkardığını söyledi.

Marko konu hakkında, gülerek "Perez, Vettel ona kaskını verdiğinde giydiği gömleği giyiyordu. Perdelerden ziyade bizi o durum ele verdi." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

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