Marko: "Perez için alternatifimiz yok"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in kontratını devam ettirmek istediklerini söyledi.
Red Bull Racing, Sergio Perez'in tutarsız performansından hiç memnun değil ve son zamanda yapılan açıklamalar da bunu açıkça gösteriyor.
Christian Horner, amaçlarının Perez'i eski formuna döndürmek olduğunu açıkça ifade etti fakat durum düzelmezse B planına ihtiyaç duyulabilir.
Takımın danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde AlphaTauri'de "üç iyi sürücüleri" olduğunu söylemişti.
Fakat şimdi Meksikalı sürücüyle yola devam edeceklerinin sinyallerini verdi.
Sport1'e konuşan Marko, "Daha önce söylediğim şeyleri tekrarlıyorum; Perez'in sözleşmesi var ve bu şartlara saygı duymak istiyoruz."
"Takım, elde ettiği sonuçları yeniden rayına oturtmak için mümkün olan her şeyi yapıyor."
"Perez'e alternatifimiz yok. Aksi takdirde onun için sorun olurdu."
"Şu anda hız açısından Max'e ayak uydurabilecek tek bir sürücü görüyorum: Fernando Alonso."
Marko, üçüncü şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen'in şampiyona ikinciliği için Perez'e yardım edip etmeyeceği sorusuna da olumsuz yanıt verdi.
Marko, "Hayır, Max ona yardımcı olmayacak." ifadelerini kullandı.
Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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