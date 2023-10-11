Prime'a abone ol
Önceki / Bridgestone'un F1 teklifi "yenilikçi teknoloji" içeriyormuş Sonraki / McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Marko: "Perez için alternatifimiz yok"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in kontratını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Red Bull Racing, Sergio Perez'in tutarsız performansından hiç memnun değil ve son zamanda yapılan açıklamalar da  bunu açıkça gösteriyor.

Christian Horner, amaçlarının Perez'i eski formuna döndürmek olduğunu açıkça ifade etti fakat durum düzelmezse B planına ihtiyaç duyulabilir.

Takımın danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde AlphaTauri'de "üç iyi sürücüleri" olduğunu söylemişti.

Fakat şimdi Meksikalı sürücüyle yola devam edeceklerinin sinyallerini verdi.

Sport1'e konuşan Marko, "Daha önce söylediğim şeyleri tekrarlıyorum; Perez'in sözleşmesi var ve bu şartlara saygı duymak istiyoruz."

"Takım, elde ettiği sonuçları yeniden rayına oturtmak için mümkün olan her şeyi yapıyor."

"Perez'e alternatifimiz yok. Aksi takdirde onun için sorun olurdu."

"Şu anda hız açısından Max'e ayak uydurabilecek tek bir sürücü görüyorum: Fernando Alonso."

Marko, üçüncü şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen'in şampiyona ikinciliği için Perez'e yardım edip etmeyeceği sorusuna da olumsuz yanıt verdi.

Marko, "Hayır, Max ona yardımcı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Bridgestone'un F1 teklifi "yenilikçi teknoloji" içeriyormuş

McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı"

Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı"

Formula 1
Katar GP

Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı" Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı"

Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu"

Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu" Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu"

Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş

Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş

Formula 1
Katar GP

Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş

Son Haberler

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu” Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

F1 Formula 1
Katar GP

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi" Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

MGP MotoGP
Endonezya GP

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol