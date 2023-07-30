Marko: "Perez, 'dünya şampiyonluğu rüyasından' uyandı"
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Sergio Perez, son Formula 1 sıralama seanslarında yaşadığı zorluklar nedeniyle 'dünya şampiyonluğu rüyasından uyandı'.
Meksikalı pilot bu yıl iki yarış kazanmış olsa da takım arkadaşı Max Verstappen'i bu yılki sıralama turlarında hiç geçemedi.
Yaz tatiline girerken formu, arka arkaya beş kez Q3'e girememesi nedeniyle bozuldu. Bu durum onu yarışlarda mücadele etmeye zorladı ancak 2023'ün en hızlı aracıyla Miami'deki beşinci yarıştan beri hiçbirinde podyumun ikinci basamağını elde edemedi.
Autosport/Motorsport.com'un kardeş kuruluşu Motorsport-Total.com'a özel açıklamalarda bulunan Marko, bu zorlu dönemin Perez'in 'şampiyonluk rüyasından' uyanmasını sağladığını ve bu farkındalığın artık performansını artırmaya odaklanmasını sağlayacağını söyledi.
Marko ayrıca, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın; Perez'in şampiyonada ikinci sırada olduğu sürece koltuğunun tehdit altında olmadığına dair verdiği güvenceyi yineledi.
Marko, "Perez ile 2024 sonuna kadar sözleşmemiz var ve şu anda dünya şampiyonasında ikinci sırada. Harekete geçmek için neye ihtiyacımız var?
"Perez artık dünya şampiyonluğu rüyasından uyandı. Belki bu, mümkün olan en iyi performansı sergilemeye yeniden odaklanmasına yardımcı olur."
Marko, Verstappen'in zekâsının hafife alındığını ve performans seviyesinin Perez'in şampiyonada onu geçmesinin 'mümkün olmadığı' anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.
Marko, "Max hafife alınıyor."
"O olağanüstü bir pilot. Hâlâ sahip olduğu zihinsel kapasiteye inanamıyorum. Cep telefonum çaldığında telsizden bile fark etti! [İspanya GP'si ikinci antrenman seansında].
"Çok yetenekli, çok hızlı. Gerçekten bulutların üzerinde, kimse onun yanında iyi görünemez. Verstappen tamamen farklı bir seviyede."
"Perez dünya şampiyonasında ikinci sırada ve onun için daha fazlası mümkün değil. Şu anda da bunu yerine getiriyor." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Marko, Perez'in hiçbir zaman tek turda güçlü olduğunu düşünmüyordu. Bu, 2000'lerin sonu-2010'ların başında şu anki AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo ile birlikte yaptığı özel değerlendirme sırasında tespit ettiği bir şeydi.
Marko, "Çok iyi yarışlar çıkarıyor, iyi geçişler yapıyor. Sadece sıralama turlarında hata yapıyor. Bu onun her zaman zayıf noktası olmuştur."
"Yıllar önce Estoril'deki [Portekiz] sıralama turlarımızda Ricciardo ve Perez çok gençti. Sıralama turlarını ve uzun turları simüle etmiştik."
"En hızlı onlardı ama Perez'in performansı sıralamalarda iyi değildi." dedi.
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