Marko: "Perez de son turda zorladı ama hata yaptı"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen ve Sergio Perez arasında herhangi bir problem görmüyor.
Suudi Arabistan, Max Verstappen için pek de iyi bir hafta sonu değildi. Perşembe günü hastalığı nedeniyle piste geç gelen Verstappen, sıralama turlarında tahrik mili sorunu yaşadı ve 15. oldu.
İddiaya göre Hollandalı pilot sıralama turlarının ardından hiçbir toplantıya katılmayarak otelinin yolunu tuttu.
Verstappen'in bu olaya sinirlenip, brifinge gelmediğinin söylenmesi üzerine Marko, "Max çok ağır bir grip geçirdi. Kokpitten çıktığında nasıl olduğunu gördünüz mü? Kendini iyi hissetmiyordu ve bir an önce yatmak istiyordu." dedi.
Yarışın son bölümünde ise Verstappen, liderlik için Perez'i zorlamaya başladı ve ikili arasında bir tür en hızlı tur rekabeti oldu.
Marko, "Verstappen, yarışa 15. başladı ve Sergio Perez'in arkasında ikinci oldu. Yani mutlu olabiliriz."
"Genel olarak her iki sürücümüz de takımın gerekliliklerine bağlı kaldı."
"Bitiş çizgisinden beş tur önce tamamen zorlayabilecekleri söylendi. Perez de taktiksel anlamda çok iyi! Bu nedenle son turda o da en iyi turu atmak için çok zorladı fakat ilk sektörde hata yaptı."
"En iyi sürücülerden ikisine sahibiz ve rüzgar tüneli cezasından etkilemeye başlamadan önce mümkün olduğunca fazla fark yaratmamız gerekiyor."
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