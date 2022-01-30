Marko: "Perez, Bottas'tan farklı"

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Sergio Perez, 2021 yılı öncesinde Red Bull Racing takımına katıldı ve burada Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı oldu.

Meksikalı sürücü, tek turda Verstappen'den açıkça yavaştı ancak yarış temposunda zaman zaman iyi göründü.

Ayrıca Perez, geriden başlasa da genellikle sorunsuz şekilde yükselmeyi başardı ve yılın ikinci yarısında düzenli olarak puanlar aldı.

Yılın ikinci yarısındaki performansıyla umut veren Perez, yeni sezonda Hollandalı sürücüyle takım arkadaşı olacak ve yaptığı çalışmalar Helmut Marko'dan övgü aldı.

Marko, Perez'in en çok zihinsel mentalitesinden etkilendiğini ve yaşadığı zorluklar karşısında "dağılmadığını" belirtti.

Marko, Autorevue dergisine verdiği demeçte, "Şu anda sıralama turlarında, Verstappen'le baş edebilecek herhangi bir sürücü olmadığı ortada."

"Fakat tüm bunlar karşısında dağılmayacak birine ihtiyacınız var ve biz bunu Perez'le bulduk." dedi.

Perez'in geliştirmesi gereken yerler olduğunu kabul eden Marko, örnek olarak tek tur performansını işaret etti.

Marko, "Eğer bir yarışa 9. veya 11. sıraya başlıyorsanız, yarış yetenekleriniz ne kadar iyi olursa olsun yardımcı olmaz."

"Belli yarışlarda Verstappen ile aynı seviyede sürüyordu ancak tüm grubu geçmesi gerektiği için heba oldu." dedi.

Marko, buna rağmen Mercedes'te ikinci pilotluk görevini üstlenen Valtteri Bottas'a kıyasla Perez'in daha iyi bir iş yaptığını düşünüyor.

"Geçiş söz konusu olduğunda Bottas bir kaybeden ve açıkçası ikisi arasındaki en büyük fark da bu."

"Süper hızlı bir sürücü ama trafikte geçiş yapamıyor"

Bu yıl Mercedes'te Bottas'ın yerini genç yetenek George Russell alacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images