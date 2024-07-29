Marko: "Perez, Belçika Grand Prix'sinde tamamen çöktü"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde Sergio Perez'in "tamamen çöktüğünü" söyledi.

Red Bull, 2025 için sürücü kadrosunu değerlendirmek üzere Pazartesi günü toplantı yapacak ve Perez, dünya şampiyonu takımdaki koltuğunu kaybetme tehdidi altında.

34 yaşındaki Perez, kötü form grafiğini sürdürüyor ve Spa-Francorchamps'ta ikinci sıradan başlayıp sekizinci sırada bitirdi. Ayrıca, Red Bull takım arkadaşı Max Verstappen'e de yenildi, üstelik Verstappen motor değişikliği nedeniyle 10 sıra grid cezası alarak 11. sıradan başlamıştı.

Marko, Sky Germany'ye şunları söyledi: "Sergio'nun ikinci sıradan iyi bir sonuç alma fırsatı vardı. Ne yazık ki, bu gerçekleşmedi. Özellikle son bölümde tamamen çöktü ve 1:48’lik tur zamanları yaptı.”

"Sıralamalarda olumlu görünen şey, ne yazık ki yarışta gerçekleşmedi."

Red Bull ve kardeş takımı RB için sürücü kadrosunu değerlendirecekleri Pazartesi günü toplantısı hakkında sorulduğunda Marko şöyle ekledi: "Bizim için durum şu: 2025 için genel durumu gözden geçireceğiz. Üzerine konuşacağımız birkaç sürücümüz ve bir konseptimiz var.”

"Ama tabii ki her sonuç Sergio için önemli ve ikinci sıradan sekizinciliğe düşmek kesinlikle beklediğimiz bir şey değil."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Erik Junius

Perez, Nisan 2023'teki Azerbaycan GP’sinden beri yarış kazanamıyor. Red Bull, performansını düzeltmesi amacıyla sezonun başlarında onun sözleşmesini iki seneliğine uzatmıştı.

Red Bull, bunu yaparak Perez'in üzerindeki baskıyı hafifletip pistte başarılı olmasını sağlamayı amaçlamıştı, ancak beklenen sonuçlar gerçekleşmedi.

Bu, Red Bull'un sürücü kadrosunu değiştirmek istemesi durumunda Daniel Ricciardo, Liam Lawson veya Yuki Tsunoda'nın onun yerine geçebileceği anlamına geliyor, ancak değişikliğin Formula 1 takımları yaz tatiline girerken sezon ortasında olup olmayacağı henüz belli değil.

Bu arada Perez, kötü performansını düzlüklerde güç eksikliğine, trafiğe, lastiklere, stratejiye ve hatta arabanın dengesine bağladı.

Ancak, yaz tatilinden sonra Hollanda Grand Prix'sinde hala Red Bull için yarışacağını belirterek geleceği hakkında daha fazla soru cevaplamayacağını söyledi.

Perez, "Çok hayal kırıklığı yaratan bir yarıştı."

"İyi başladı, düzlüklerde çok zorlandım. Ne olduğunu bilmiyorum, ancak ilk birkaç turda bataryayı erken korumam gerekti ve düzlüklerde çok zayıftım.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Hep aynı seviyede kalıyordum ancak ikinci stintte, orta lastiğe geçtiğimizde trafik de işleri gerçekten çok zorlaştırdı. Çok zorlayıcıydı.”

"Ayrıca oldukça kısa bir stint yaptık, bu yüzden senkronize olmadık. Sanırım bugün lastiklerle iyi değildik. Denge de yerinde değildi, bu yüzden tarafımızda analiz edilecek pek çok şey var.”

"Cuma günü iyi bir sıralama turları geçirdim, iyi bir gün geçirdim. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Sanırım takımda çok fazla şey oluyor ve odaklanmamız gereken birçok şey var ve tüm bu spekülasyonlarla enerji harcayamayız.”