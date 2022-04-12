Red Bull: "Perez, Avustralya'da Verstappen seviyesindeydi"

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Sergio Perez, pole pozisyonundan başladığı Suudi Arabistan GP'de şanssızlık yaşamış ve dördüncü sırada finiş görmüştü.

Meksikalı pilot güçlü performansını Avustralya GP'ye taşıdı ve Verstappen'e hafta sonu boyunca çok yakındı.

Birkaç kez geriye düşmesine rağmen Perez, her seferinde yükselmeyi başardı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu yakaladı.

Gösterdiği bu performans da Red Bull'u memnun etmiş durumda. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Perez'in şu anda kendisinden beklenenleri çok iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Marko, "Checo harika bir yarış çıkardı ve tüm pazar günü Max ile aynı seviyedeydi. Startta pozisyon kaybetti ama Hamilton orada sansasyonel bir başlangıç yaptı."

"Belki en hızlı turu atabiliriz diye düşündük ancak bunu yapmak imkansızdı çünkü Leclerc bir saniyenin üzerinde daha hızlıydı."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Checo'dan beklediğimiz şey tam olarak bu. Bu yıl sıralama turlarında kendisini çok geliştirdi ve yarışlarda da ilerleme kaydetti."

"Bugün normalde ikinci ve üçüncü bitirmeliydik. En azından Checo'nun ikinci bitirmesinden dolayı mutluyuz." dedi.

Red Bull patronu Christian Horner da yine Perez'den övgüyle bahsetti.

"Bence Checo olağanüstü bir yarış çıkardı. Güvenlik aracı nedeniyle yine çok şanssızdı. Buna rağmen yüksek hızlı bölümde Lewis'i etkileyici şekilde geçti. Sonra podyum basamağı için George ve Fernando'yu geçmek durumunda kaldı. Çok iyiydi."

Perez, sürücüler şampiyonasında 33 puanla dördüncü sıraya yükseldi.