Marko: "Perez, Avustralya GP'sini puanla bitirirse mutlu olmalıyız"
Helmut Marko, Avustralya Grand Prix'sinde Sergio Perez'i epey zor bir yarışı beklediği görüşünde.
Melbourne'de Cumartesi günü Sergio Perez için unutulması gereken bir gündü. Üçüncü antrenmanda teknik sorun yaşayan Perez, piste çıktıktan sonra araç içerisinde hiç rahat değildi.
Üç kez pist dışına çıkan ve özellikle 3. virajda fren yapmakta zorlanan Perez, sıralama turlarında da aynı sorunlarla boğuştu ve piste çıktıktan kısa bir süre sonra çakıl havuzuna gömülerek seansa veda etti.
Sergio Perez yarışta büyük bir yükseliş gerçekleştirmeyi umut etse de, Helmut Marko benzer görüşe sahip değil.
Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Üçüncü antrenmanda Sergio motor ayarlarıyla ilgili bir sorun yaşadı, frenleme yaparken doğru ayarlara sahip değildi."
"Ancak teorik olarak bu sorunlar daha sonra ortadan kalktı. Belki de ayarları henüz en iyi seviyede değildi. Aynı zamanda daha önce yaşadığı sorunlar onun güvenini olumsuz etkiledi."
"Biraz çalkantılıydı, önden kayma yaşadı, ilk turda asfalt zaten biraz kaygandı ve lastikler soğuktu. Tüm bunların birleşimi maalesef onu pist dışına gönderdi."
"Eğer yarışı Perez ile ilk on içerisinde bitirebilirsek, bundan memnun olmalıyız." dedi.
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