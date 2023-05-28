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Formula 1 / Monako GP Haberler

Marko: "Perez artık böyle kazalar yapmamalı"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in yaptığı kazadan rahatsız.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Marshals remove the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, from the circuit after a crash in Q1

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak henüz ilk bölümde havlu attı.

Araca epey hasar veren Perez, aynı zamanda aracın tabanının görülmesine de yol açtı.

Monako yapı itibariyle geçişe pek müsait bir pist olmadığı için Meksikalı pilotu epey zor bir pazar günü bekliyor.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, tecrübeli sürücünün Monako'da yaptığı kazadan dolayı pek mutlu değil.

Marko, "Perez böyle kazalar yapmamalı."

"Böyle bir araçla sıralama turlarının ilk bölümünde mücadelenin dışında kalamazsınız. Bu aptalca bir hata. Belki de şampiyonluğu çok fazla düşünüyordu..." dedi.

Diğer tarafta pole pozisyonunu alan Max Verstappen'e ise övgüler vardı.

Marko, "Max harika bir sıralama seansı geçirdi ve pole pozisyonunu hak etti."

"İkinci sektörde Alonso'nun 0.2 saniye gerisindeydi, o zaman başaramayacağını düşündük ama üçüncü sektör bizim en güçlü noktamız!"

"Max aracın sınırlarını mükemmel şekilde zorladı." dedi.

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