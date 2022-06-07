Marko: "Perez arayı kapattı fakat Verstappen daha hızlı"

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Sergio Perez bu yıl Red Bull ile spordaki ikinci yılını geçiriyor ve RB18'de kendisini geçmişe kıyasla daha rahat hissediyor.

Monako gibi güvene ihtiyaç duyulan bir pistte, takım arkadaşı Max Verstappen'e üstünlük kuran Perez, Ferrari pilotlarının hatalarından faydalanarak zafere ulaştı ve şampiyonluk savaşına dahil oldu.

Perez, Verstappen ile arayı 15 puana düşürürken, bazıları onu "ikinci pilot" olarak gördüğü için durum oldukça beklenmedik.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Motorsport.com ile yaptığı röportajda, iki pilot arasındaki mücadeleye değindi.

Marko, şöyle dedi: "Tabloya bakarken bir şeyi unutuyoruz: Verstappen iki kez finiş göremedi ve o yarışların her ikisinde de ikinciydi."

"Perez, normal şartlar altında bu yarışlarda hep dördüncü olacaktı. Eğer böyle olsaydı, fark şimdiki 18 puandan çok daha büyük olurdu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Elbette bu, Perez'in harika bir sezon geçirdiğini gizlemiyor. Fakat daha önce olduğu gibi, saf hız söz konusu olduğunda, Max genellikle yarışlarda daha hızlı olan taraf."

Marko ayrıca RB18'in henüz Verstappen'in istediği şekilde çalışmadığını ve bunun da büyük bir fark yarattığını ekledi.

"Açık konuşmak gerekirse araç henüz Max'in olmasını istediği gibi çalışmıyor."

"Max -ön tarafı kuvvetli olan- ön tarafta iyi yol tutuşa sahip bir araç istiyor, 250 km/s hızla giderken arka taraf koptuğunda herkes gerilirken, Max bunu hissetmiyor bile. Fakat mevcut araç henüz onun istediği gibi değil."

"Bu, onu rahatsız eden bir şey. Ayrıca şimdiye kadar çok sayıda olay yaşadık. İki kez yarış dışı kaldığı gibi, hidrolik sorunu da yaşadı ve bu yüzden de bütün bir cumayı kaybettik. DRS ile ilgili sorunlarımız da vardı."

DRS sorunları, İspanya GP'de Verstappen'i epey öfkelendirmişti ve sık sık takıma ters şekilde yanıt verdi.

Marko bu konuda şöyle dedi: "Russell'ı geçmeyi çok istiyordu, bunun için bazen erken, bazen de biraz daha ufak hamleler yaptı. Sonuç olarak DRS sorunu nedeniyle onu geçemedi."

"Max duyguları olan bir yarış pilotu ve onları açığa vurabiliyor. Dünya şampiyonu olabilir fakat henüz 24 yaşında. Eğer Yuki Tsunoda böyle bir tutuma sahip olsaydı mutlu olurdum çünkü soğukkanlılığını kaybetmesi tur zamanlarını etkiliyor."

"Bazen böyle şeyler olabiliyor, sonuç itibariyle bir insandan, duyguları olan genç bir isimden bahsediyoruz. Duygularını açığa vurması bence hiç sorun değil."