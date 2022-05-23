Marko: "Perez anlamadı fakat iki farklı stratejideydik"

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Max Verstappen, sorunlu başlayan İspanya Grand Prix'sini kazanarak bu yılki dördüncü, kariyerinin ise 24. zaferini aldı. Aynı zamanda aldığı 25 puanla şampiyona liderliğine de yükseldi.

Red Bull ise bu sonuçla hafta sonunu duble ve 44 puanla kapattı. Böylece, takımlar şampiyonasında liderlik Red Bull'a geçmiş oldu.

Hollandalı sürücü, startın ardından ikinci sıradaydı ancak ilk bölümde çakıllara uçtuktan sonra dördüncü sıraya geriledi.

Verstappen, daha sonra 3. sıradaki Perez'i geride bıraksa da Russell'ın ardına takıldı ve DRS sistemi açılmadı.

Bu sırada Ferrari pilotu Leclerc yarış dışı kaldı. Uzun süren kovalamacanın ardından Verstappen ikinciliği aldı ve takım, Perez'e "strateji" nedeniyle yerini vermesini söyledi.

Verstappen, Russell ile kovalamaca sırasında takım radyosunda oldukça tepkiliydi.

Max'ı sakin tutmanın zor olup olmadığı sorulan Marko, "Evet. Yapabileceği hiçbir şey olmadığını fark etti ve bunun neden olduğunu açıklayamıyorsunuz çünkü sürmeye odaklanması gerekiyor." dedi.

Takım arkadaşına yer vererek ikinci sıraya düşen Perez, yarışın ardından takıma "bunu sonra konuşmalıyız" dedi.

Marko, "Checo nedenini anlamadı ama iki farklı stratejideydik."

"Max üç, Checo iki pit stop yapmıştı ve lastikleriyle asla sona gidemezdi. Max çok daha hızlıydı ve bu sadece Max lider olduğu için değil, en güvenli şekilde duble yapabilmemiz içindi."

"Aksi takdirde bir mücadele olurdu. Bu sıcaklıklarda Hamilton'ın motor problemi yaşadığını görebiliyordunuz. Biz de sınırdaydık. Daha sonra sadece Russell'ın önünde kalmaya odaklandık." dedi.

Takım danışmanı, Mercedes'in performansı hakkında ise, "Yaklaşıyorlar ama henüz bizimle mücadele edemezler." dedi.