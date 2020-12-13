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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Perez, 2021 için radarımızda, karar Noel'den önce verilecek"

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Marko: "Perez, 2021 için radarımızda, karar Noel'den önce verilecek"
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Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, 2021 için Sergio Perez'le ilgilendiklerini doğrularken, nihai kararlarını Noel'den önce vereceklerini söyledi.

Red Bull, gelecek yıl Max Verstappen'le yarışmaya devam edecek fakat takım arkadaşının kim olacağı bilinmiyor.

Avusturyalı ekip, Alex Albon'la yola devam edip etmeme kararını değerlendirirken, koltuğu için ana adayın Sergio Perez olduğu biliniyordu.

Helmut Marko,  Kleine Zeitung gazetesine verdiği demeçte Perez'le ilgilendiklerini doğruladı.

Fakat nihai kararı Abu Dhabi GP sonrası vereceklerini belirtti.

Red Bull'un danışmanı şöyle konuştu: "Her halükarda son yarışı bekliyoruz."

"Alex, Bahreyn'de son yarışta harika değildi ama aceleci davranmak istemiyoruz. Karar birkaç gün içinde verilecek."

"Perez, sezonun ikinci yarısının tamamında radarımızdaydı."

"Pazartesi günü İngiltere'ye uçacağım ve en geç Noel'den önce kararımızı vereceğiz."

Finli yayıncı C More'un saygın muhabiri Niki Juusela, dün yaptığı açıklamada Red Bull'un önümüzdeki hafta Perez'i açıklayacağını iddia eti.

Juusela, "Stüdyomuza gelen bilgi, Perez'in Red Bull'la yaptığı anlaşmanın önümüzdeki hafta açıklanacağı yönünde." iddiasında bulundu.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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