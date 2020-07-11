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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Marko: "Pazar günkü yarış için ayarlar kumar olacak"

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Marko: "Pazar günkü yarış için ayarlar kumar olacak"
Ekleyen:
11 Tem 2020 10:45

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cumartesi günü Red Bull Ring'de sürüş olmasını beklemediğini, bu yüzden pazar günü ayarlar açısından kumar oynamaları gerekeceğini söyledi.

Sezonun ikinci yarışına da ev sahipliği yapacak Avusturya'da bu hafta sonunun yağmurlu geçmesi bekleniyordu ve beklenen oldu.

Sabah başlayan yağmur, F3 yarışının kırmızı bayraklarla birlikte erken bitirilmesine neden oldu. Saat 13:00'da başlaması gereken Formula 1 3. antrenman seansı da bir süre beklemenin ardından iptal edildi.

Yetkililer, cumartesi günü pist üstü sürüş olmaması halinde sıralamaların pazar sabaha ertelenebileceğini, bu da mümkün olmazsa cuma günkü 2. antrenman seansının sıralama sonucu olarak kabul edilebileceğini belirttiler.

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3. antrenman öncesinde ORF'ye konuşan Marko, "Yağmur devam edecek. 3. antrenman seansı boyunca koşullar böyle olacak ancak belki öğleden sonra biraz iyi olabilir. Her şey ortada. Bu tür koşullarda süremezsiniz. Bu şekilde devam ederse 3. antrenmanı yapmak imkansız olur. Bekleyip görelim."

"Max'in yağmurda dünyanın en iyilerinden birisi olduğunu biliyoruz. Pazar günü kuru zeminde geçecek. Ayarları çok fazla değiştirmeyeceğiz. Yağmurda sürüş yapmak gerekirse, o zaman Max'in yağmur yeteneklerine güveneceğiz. Tam olarak ne olacağını bilmiyoruz."

"Dün 32 dereceydi. Yarışta 20 derece civarında olmasını bekliyoruz. Ayarlar biraz kumar olacak. Ancak bizim ekibimiz kumar oynama konusunda deneyimli. Umarım doğru yönde kumar oynarız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Editör Abdullah Çelik

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