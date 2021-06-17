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Marko, Paul Ricard'dan ziyade Avusturya'da zafer bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Fransa'da kazanmalarının zor olduğunu fakat Avusturya'da çifte zafer bekleyebileceklerini söyledi.

Marko, Paul Ricard'dan ziyade Avusturya'da zafer bekliyor

Bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen altı yarıştan üçünü Red Bull kazanırken, diğer üçünü de Mercedes kazandı.

Sırada Fransa Grand Prix'si var ve Paul Ricard pisti, yapısı gereği geçmişte hep Mercedes'e uygun bir pist oldu.

Monako ve Bakü'de gerçekleştirilen yarışların her ikisi de cadde pistindeydi, bu da Red Bull'un arka arkaya iki zafer alması anlamına gelirken, Mercedes her iki yarışta da gerilerde kaldı. Şimdi geleneksel pistlere dönülüyor ve Paul Ricard'ın yine Mercedes'e uygun olacağı düşünülüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Paul Ricard hakkında temkinli konuşurken, Avusturya'da çifte galibiyet hedeflemenin gerçekçi göründüğünü belirtti.

Marko, RTL'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Çok yakın olacak."

"Paul Ricard, kendine has özellikleri olan bir pist. Başka hiçbir yerde bulunmayan olağandışı bir yüzeyi var. Her şey gün boyunca neler olduğuna ve sıcağa bağlı."

"Umarım [Verstappen] Avusturya'da iki galibiyet alır ki bu, daha gerçekçi görünüyor."

Bu hafta sonu Red Bull'un simülatöründe Juri Vips olacak ve takıma yardım edecek. Red Bull'un genç sürücü programında yer alan Vips, hafta sonu boyunca Milton Keynes fabrikasındaki F1 simülatörü üzerinde çalışacak, ayarları değerlendirecek ve çeşitli testler yapacak.

Genellikle bu işi Alex Albon yapıyor fakat kendisi İtalya'daki DTM çalışmalarıyla meşgul.

Ancak Marko, ana sürücülerden birisinin değişmesi gerekirse, direksiyona Albon'un geçebileceğini doğruladı.

Marko, "Fransa GP hafta sonunda simülatör üzerindeki tüm çalışmaları Vips üstlenecek. Albon ise Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu olmaya devam edecek. Sürücülerden birinin yerine direksiyona geçmesi gerekiyorsa hemen İtalya'dan Fransa'ya uçacak." dedi.

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