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Formula 1 İtalya GP

Marko, 'Papaya Kuralları' Red Bull'un paçasını kurtardığı için McLaren'a teşekkürlerini iletti

Helmut Marko, Red Bull'un İtalya Grand Prix'sinde yaşadığı zorluklara rağmen, McLaren'in takım emirlerine başvurmaması nedeniyle teşekkür etti ve bu durumun Red Bull’un gördüğü zararı sınırladığını belirtti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull'un hız mücadelesi verdiği bir hafta sonunda Lando Norris, McLaren'ın kendi lehine takım emirleri vermeyi reddetmesi nedeniyle Max Verstappen'i fazladan üç puanla geçme şansını kaybetti.

Red Bull, İtalya Grand Prix'sinde sıkıntılı bir dönem geçirdi ve Verstappen sıralama turlarında yedinci sırada yer alarak pole’den başlayacak rakibi Norris'ten neredeyse onda yedi daha yavaş kaldıktan sonra RB20'sinin “sürülebilir olmadığını” söyledi.

Verstappen, yarıştan sonra medyaya verdiği demeçte bunu yineledi: “Araba kullanılamaz durumda. Çok büyük bir denge sorunumuz var. Ve tabii ki sadece tek turda değil, yarışta da.”

Ancak hiçbir zaman 6. sıradan daha yükseği için mücadele edebilecekmiş gibi görünmediği bir yarışın sonunda, Verstappen'e diğer takımlardan iki can simidi uzatıldı: Ferrari ve McLaren.

Ferrari, McLarenların arkasından gelip Charles Leclerc için tek pit-stop stratejisiyle yarışı kazanırken, Oscar Piastri ve Lando Norris ile ikinci ve üçüncü olan McLaren, Britanyalıya ikinciliği getirmek için takım emri vermemeyi tercih etti.

Lando Norris, McLaren MCL38 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Bu da yarışın en hızlı turunu atan Norris'in 19 puan alabileceği bir günde 16 puan alması anlamına geliyordu.

Marko McLaren'ın “sportmence davranışını” takdir etti ve De Telegraaf'a yaptığı açıklamada,

“Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç mu? Asla.”

“Bunun olacağını az çok tahmin ediyorduk ve Ferrari'yi zaferinden dolayı kutlamak ve McLaren'a sportmenliklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bunu takdir ediyorum ve bu durumumuzu biraz daha iyi hale getiriyor.”

“İlk turda bunu görebiliyordunuz ve daha sonra yer değiştirmediler."

“Başka bir deyişle, yanlış performansımız o kadar da belirgin değildi. Daha kötü olabilirdi ama aradaki fark Zandvoort'takiyle hemen hemen aynı.” dedi.

Marko'nun bahsettiği Sürücüler Şampiyonasındaki 62 puanlık fark. Ancak McLaren'ın çifte podyumu ile Red Bull'un liderliği sekiz puana düştü.

Marko, McLaren takım patronu Andrea Stella'nın sürücülerin yerini değiştirmeyi düşünmediklerini söylediği takım kararı için “Bu sportif yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz.”

“Yarışta ne tek pit-stop stratejisi ne de öndeki tempo bizim için mümkün değildi. Hızdan yoksunduk.”

“Max daha fazla zorladığında, ufalanma hemen ortaya çıktı. Dolayısıyla bu sonuç bizim için bir hasar sınırlaması.” dedi.

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