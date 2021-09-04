Marko: "Önden kayma sorunlarımız var"

Cuma günü atılan turların ardından Ferrari en hızlı takım görüntüsü çizerken, Mercedes ve Red Bull biraz geride kalmıştı.

Ferrari bu yıl bazı pistlerde özellikle tek tur performansında öne çıkmayı başarıyordu fakat Helmut Marko, İtalyan ekibin düşük yakıt yüküyle çalıştığını düşünüyor. Aynı zamanda RB16B'nin dengesinin istedikleri kadar iyi olmadığını da ekledi.

Motorsport Magazin'e konuşan Marko, "Ferrari genellikle bunu (düşük yakıtla sürüşü) cuma günleri hep yapıyor."

"Bize gelirsek, önemli virajlarda yani sekizinci, dokuzuncu ve 11. virajlarda önden kayma sorunları yaşıyoruz. Hal böyle olunca gaza erken basamıyorsunuz ve bundan ötürü de zaman kaybediyorsunuz. Fakat bugün henüz cuma günündeyiz." dedi.

Marko, herkesin Verstappen'den pole pozisyonu beklediğini de ekliyor.

"Tribünlerde şehirde neler olduğuna bir bakın. Taraftarlar Max'in pole pozisyonunu almasını bekliyor. Bunun dışındaki her şey taraftarları hayal kırıklığına uğratır ve Max bu açıdan performans baskısı hissediyor."

Uzun sürüşler sorulduğunda ise Marko, "Uzun sürüşlerde yumuşak lastikler herkesten daha fazla mesafe tamamladık ve 0.2 saniye daha hızlıydık. Perez de bu açıdan iyi görünüyor." dedi.

Christian Horner de henüz tek turda her şeyi bir araya getiremediklerine dikkat çekti.

"Ferrari ve Mercedes gerçekten hızlı görünüyor fakat temiz bir tur atamadık, bu yüzden ne kadar hızlı olduğumuzu gerçekten bilmiyoruz. Uzun sürüşlerde ise araç daha iyi hissettiriyordu. Max çok iyi turlar attı ve Sergio da hızlıydı. Tek turda ise yapacak işler var. Trafiksiz kusursuz bir tur atabilmek gerekiyor."