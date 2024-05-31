Marko: “Ocon kazası Alpine’i çok zor durumda bıraktı"

İki Alpine pilotu, Monako Grand Prix'sinin ilk turunda Portier'de tekerlek tekerleğe geldi ve temasın ardından Ocon’un aracı bir süreliğine havaya fırladı.

Ocon, yarıştan sonra özür diledi, Gasly ise yarışa devam ederek kendisinin sezondaki ilk puanını aldı. Ancak bu, iki takım arkadaşı arasındaki ilk çatışma değil.

Alpine takım patronu Bruno Famin, iki takım arkadaşının yarıştaki temasının ardından Ocon için doğabilecek "sonuçlar" konusunda uyarılarda bulundu. Zira Ocon’un hamlesi, takım arkadaşına çarpmamayı gerektiren altın kuralın ihlali anlamına geliyor.

Red Bull’un motor sporları danışmanı Marko, geçmişte kendi takımında bunun nasıl gerçekleştiğine ve bununla nasıl başa çıktıklarına dair farklı örneklere işaret etti. Ancak mevcut durumda Alpine'in sorunu, bunun aynı sürücülerle ilk kez olmaması: Ocon ve Gasly geçen sezon Avustralya'da da çarpışmışlardı.

Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Marko, Speedweek'teki köşe yazısında Ocon'un Gasly ile çarpışması hakkında şunları yazdı: "Red Bull Racing'de takım arkadaşlarının birbirine engel olduğu iki olay yaşadık; 2018'de Daniel Ricciardo ve Max Verstappen ile Bakü’de ve 2010'da Mark Webber ve Sebastian Vettel ile Türkiye'de."

"Her iki durumda da, iki pilotu da şirkete çağırdık ve onlarla açıkça konuştuk, takım arkadaşlarıyla yaşayacakları böyle çarpışmaların kesinlikle kabul edilemez olduğunu onlara anlattık."

"Ricciardo sezon sonunda bizden ayrıldı ve Webber ile bir daha böyle bir olay yaşanmadı; bu durumun kabul edilemez olduğunu anladılar."

"Böyle bir durumda tedbirler almak zordur çünkü açıkça kötü niyeti kanıtlamanız gerekir ve bu durumda böyle bir niyet yok."

"Sürücü, kazayı yanlış değerlendirdiğini söyler, bu da artık kötü bir niyet olmadığı anlamına gelir."

"Ancak Alpine'in sorunu, bunun ilk kez olmaması ve bence bu durumu daha da zorlaştırıyor."

Çarpışmanın ardından, eski Red Bull pilotu Gasly, Ocon'un sürüş tarzında bir değişiklik yapması gerektiğini belirterek, Monako Grand Prix'si boyunca sıralamada geride kalan aracın arkada savunma yapacağına dair takım emirlerine uymadığını iddia etti.

Ocon, yolunu açmaya çalıştı ve başaramadı; Monte Karlo'nun dar sınırları, ilk turda böyle bir hamle için uygun değildi.

Gasly, medyaya şunları söyledi: "Ocon’un hamlesine gerçekten şok oldum ve çok gereksiz bir hamleydi."

"Takım içinde, takım arkadaşları arasında böyle bir durumun asla olmaması gerektiğini biliyorsunuz. Bu yüzden durum gerçekten üzücü."

"Bu hamle beni hayal kırıklığına uğrattı özellikle de yarış öncesinde ne yapmamız gerektiği konusunda net talimatlar aldığımız için. Kim sıralamada önde olursa, arkada kalan yarış boyunca stratejimize destek olacaktı. Ama ne yazık ki olmadı."

"Ve bunu kesinlikle konuşmalıyız çünkü özellikle böyle bir sezonda puan kaybına katlanamayız, her bir puan yıl sonunda kritik olabilir ve böyle bir olayın tekrar gerçekleşmemesini sağlamalıyız."