Marko: "Norris'in zihinsel zayıflıkları olduğunu biliyoruz, Verstappen şampiyon olacak"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, rekabet içinde geçen 2024 Dünya Şampiyonasının gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Red Bull'un üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen ile McLaren yıldızı Lando Norris arasındaki mücadele, bu sezon son ana kadar sürebilir.
Lando Norris, ilk şampiyonluğunu elde etmek için Pilotlar Şampiyonası'nda Max Verstappen ile arasındaki 52 puanlık farkını kapatmak zorunda. Bu kolay olmayacak çünkü Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez ile arasındaki büyük fark göz önüne alındığında, Red Bull’un performansının ötesine geçebileceğini defalarca gösterdi.
Red Bull Austin'de, Takımlar Şampiyonluğunu kazanma şanslarını artıracak ve Verstappen'in üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olacak bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.
McLaren, rakiplerinin araçlarına yeni parçalar eklerken ne kadar çok sorun yaşadığını göz önünde bulundurarak yeni güncelleme getirme konusunda temkinli davrandı. Her takım her yeni güncellemeyle mümkün olduğunca fazla yere basma kuvveti sağlamaya çalışıyor, ancak bu aracın dengesine zarar vererek performansı en üst düzeye çıkarmayı zorlaştırıyor.
Helmut Marko, Motorsport Magazin YouTube kanalında şampiyonluk mücadelesi hakkında konuştu ve Verstappen’in bu mücadeleyi kazanacağından oldukça emin olduğunu belirtti.
Red Bull'un güncellemelerinin bir rolü olsa da olmasa da Marko, Verstappen'in şu anda Norris'ten daha üstün olduğuna inanıyor.
Hollandalı pilotun en hızlı isim olduğunu düşündüğünü belirten Marko, Norris’in bazı “zayıflıklarını” belirterek bu eksikliklerin Verstappen tarafından kullanılabileceğini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Bu sezon kimin dünya şampiyonu olacağını düşündüğü sorulduğunda Marko basitçe şöyle dedi: “Verstappen.”
Marko, neden Verstappen’in şampiyon olacağını düşündüğünü ise şöyle açıkladı: “O en iyisi, en hızlısı ve hepsinden önemlisi, Charles Leclerc ve Lando Norris'e kıyasla teorik olarak şampiyona için bir süre daha savaşabilecek zihinsel güce sahip.”
“Norris’in zihinsel olarak bazı zayıflıkları olduğunu biliyoruz.”
“Onun yarış günü iyi performans gösterebilmesi için yapması gereken bazı riteller hakkında bir şeyler okudum.”
Marko, söz konusu pilotları analiz etmek olduğunda hiçbir zaman sözünü sakınan biri olmamıştır.
Red Bull'un eski pilotu Daniil Kvyat, Marko’nun kendisine yarış kariyerinin sona ermesine bir yarış kaldığını söylediğini açıklamıştı.
Norris, Miami Grand Prix'sinden bu yana Verstappen'den daha hızlı bir araca sahip olmasına rağmen bu avantajını kullanamadı. Oscar Piastri ve Charles Leclerc, Norris’ten puan alan son iki pilot ve bu durum Abu Dabi'deki sezon finalinde Norris'e pahalıya mâl olabilir.
Verstappen'in yetenekleri de göz önünde bulundurulmalı ve 27 yaşındaki pilotun aracından maksimum potansiyeli çıkaramadığı çok nadir görülüyor.
Nitekim eski F1 pilotu David Coulthard da Daniel Ricciardo'nun sporu bırakmasının ardından Verstappen'in F1'in en iyi geçiş yapan pilotu olduğuna inanıyor.
Norris, Avusturya’daki mücadelelerinden sonra bu görüşe katılmayabilir ancak son yarışlarda Verstappen, McLarenlardan herhangi birine yaklaşacak kadar hızlı olamadı ve karakteristik hamlelerinden birini gerçekleştirmeye fırsat bulamadı.
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