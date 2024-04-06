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Formula 1 Japonya GP

Marko: "Neyse ki Leclerc geride kaldı!"

Helmut Marko, yarış temposu iyi görünen Charles Leclerc'in sıralama turlarında geride kalmasından memnun.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull pilotları cumartesi günkü sıralama turlarında 1-2 olmayı başardı ve bu da pazar günü için iyiye işaret.

Üstelik iki Red Bull pilotu arasında sadece 0.066 saniyelik küçük bir fark vardı.

ORF'ye konuşan Marko, Verstappen'in mi beklenenden kötü olduğu yoksa Perez'in mi daha iyi olduğu sorusuna, "Bence Perez beklenenden daha iyi."

"Özellikle de geçen yıl burada geçirdiği kötü hafta sonundan sonra inanılmaz bir ilerleme kaydetti."

"Bu performansın ana nedeni bu güncellemeyi hemen yapmamız. Ayar değişiklikleri sonunda işe yaradı ve sonuç olarak uzun zaman sonra ilk kez 1-2 olduk."

"Perez'in en son ne zaman ilk çizgide yer aldığını hatırlamıyorum! İlk sektör en hızlı bölümlerden birisi ve Perez orada Max'e gerçekten ayak uydurdu."

"Bu yıl yarışlara farklı bir tutumla başladı. Artık kendi teknik yoluna gitmeye çalışmıyor. Araçlar ayar açısından neredeyse aynı ve sonuçta farkı yaratan da bu." yanıtını verdi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Helmut Marko ile görüşüyor, Danışman, Red Bull Racing

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Helmut Marko ile görüşüyor, Danışman, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarış sorulduğunda Marko, "McLaren hızını yeniden kazandı. Bence McLaren ve Ferrari'yi hesaba katmak zorundayız."

"Leclerc'in nispeten geride kaldığını düşünüyorum ve bu iyi oldu çünkü yarış temposunda en hızlı olan oydu. Bence yarış McLaren, Ferrari ve bizim aramızda geçecek."

Güncellemeyle ilgili Marko, "Bence güncellememiz çok çok iyi çalıştı"

"Cuma günü yağmur nedeniyle bir antrenman seansı iptal edilmiş olsa da, sıralama turları için doğru ayarları bulmayı gayet iyi başardık."

"Yarış temposundaki ana rakibimiz Leclerc'in sadece sekizinci sıradan başlıyor olmasının da yardımıyla yarış için iyimserim."

"Ana rakibimiz muhtemelen Sainz olacak çünkü burada geçiş yapmak kolay değil. Sıralama turlarında sekizinci sıradan öne geçmek için zorladığınızda, lastikler genellikle daha fazla aşınmış oluyor."

"Sainz şu anda inanılmaz formda. Leclerc'in takım radyosundan bu farkın nereden kaynaklandığını dahi bilmediğini söylediğini duyduk." dedi.

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Önceki haber Magnussen: "Bu yıl yarışlarda daha iyiyiz, umarım yarın da böyle olur"

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