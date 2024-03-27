Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

Red Bull'un galibiyet serisi geçen hafta sonu Melbourne'de sona ererken, Ferrari iki şampiyonada birden aradaki farkı kapattı.

Max Verstappen, fren sorunu nedeniyle uzun zaman sonra ilk kez finiş göremezken, Sergio Perez de ancak beşinci olabildi.

Speedweek'e konuşan Helmut Marko yarış değerlendirmesinde şöyle dedi: "Avustralya'dan Avrupa'ya dönerken, teknik sorunlar nedeniyle en son ne zaman yarış dışı kaldığımızı düşünmek için bolca zamanım oldu. Muhtemelen sorun yaşadığımız son yarış 2022'deydi! Max'in aracındaki fren arızasına tam olarak neyin sebep olduğunu henüz bulamadık. Şu anda ekibin çoğu Melbourne'den dönüş yolunda."

"Ne yazık ki hafta sonu pek iyi başlamadı. Antrenmanlarda açıkça gerideydik - ilk iki yarışta sahip olduğumuz üstünlükten eser yoktu."

"Max'in pole pozisyonunu kazanması ve Sergio'nun altıncı sırayı alması takım için harikaydı."

"Max yarışta Carlos Sainz'in temposunda gidebileceğini söyledi, bu yüzden sorun nedeniyle hem hayal kırıklığına uğradım hem de kızdım."

"Bildiğim kadarıyla takım olaydan önce mücadelenin içindeydi. Sonrası biraz üzücüydü ama en azından artık bize tüm yarışları kazanıp kazanamayacağımız sorulmayacak."

"Bu sorunun bu kadar erken yaşanmış olmasından memnunum."

Peter Bayer, Visa Cash App RB CEO'su, Oracle Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr. Helmut Marko Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sergio iyi bir yarış çıkardı. Aracının tabanı, yüksek kerbler nedeniyle ağır hasar gördü. Max Cuma günü bu kerblerin ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenmişti. Motorun hasar görmediğinden emin olabilmek için güç ünitesini söktük."

"Perez'in tabanının ne zaman hasar aldığını tam olarak bilmiyoruz çünkü zaman zaman liderlerin temposunda gidebiliyordu ancak daha sonra lastik aşınması nedeniyle hızı net şekilde düştü."

"Lastiklerle ilgili sorunların neyle bağlantılı olduğu henüz değil."

"Avustralya'daki yarış, Formula 1'de işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini apaçık gösterdi. İki baskın yarışın ardından yoğun bir mücadeleye girdik."

"Melbourne'de güç düzeni de doğrulandı: Ferrari en hızlı ikinci takım, Mercedes istikrarlı değil ve McLaren piste bağlı olarak daha iyi veya daha kötüye gidiyor."

"Şimdi, takımın ilk iki yarışta gösterdiği performansa geri dönmesi gereken Japonya Grand Prix'sini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Suzuka gerçek yarışçıların pisti ve Max'in diğer yarışçılar için çıtayı belirlemesi gerekecek."