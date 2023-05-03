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Marko: "Newey'nin kontratını uzattık"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Adrian Newey'nin kontratını uzattıklarını doğruladı.

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Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Azerbaycan Grand Prix'sinin yapıldığı günlerde Avrupa basınında Adrian Newey'in Red Bull Racing ile olan sözleşmesini uzattığı söylentileri dolaşıyordu.

Motorsport.com sonrasında bu söylentilerin doğru olduğunu ve tarafların uzun vadeli yeni bir kontrat konusunda anlaştığını öğrendi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da bu haberleri doğrulayıp, Newey'nin tüm şirkette büyük bir rol üstlendiğine dikkat çekmişti.

Takım danışmanı Helmut Marko, İngiliz mühendisin Milton Keynes merkezli takımla çalışmaya devam edeceğini doğruladı.

Helmut Marko German Auto Bild'e yaptığı açıklamada, "Adrian Newey ile sözleşmenin uzatılması, sürekliliği geliştirmeye devam ettiğimizi ve takımda çok rahat bir çalışma ortamı olduğunu gösteriyor."

"Adrian 17 yıldır bizimle işbirliği yapıyor fakat kontratı ömür boyu değil, bu nedenle rakiplerimizden cazip teklifler almaya devam ediyor."

"Ancak kariyerini bizim takımımızda tamamlamasını umuyorum." dedi.

Red Bull Racing'in resmi sözcüsü de Marko'nun sözlerini doğruladı: "Bireysel sözleşmeleri tartışmıyoruz, ancak Adrian Newey'nin uzun süre takımla birlikte olacağından emin olabilirsiniz."

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