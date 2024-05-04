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Formula 1 Miami GP

Marko: "Newey'nin ayrılığından zarar göreceğimizi sanmıyorum"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Adrian Newey'nin ayrılığının takıma çok büyük bir zararı olmayacağı görüşünde.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Adrian Newey, 2024 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılacak ve bir süre dinlendikten sonra muhtemelen yeni bir projeye dahil olacak.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Cuma günü verdiği röportajda şöyle dedi: "Adrian'ın bu kadar çabuk ayrılmasına şaşırdım."

"Elbette büyük bir kayıp çünkü  harika bir karakter ve sporumuzdaki en başarılı tasarımcı. Ancak diğer yandan zarar göreceğimizi de sanmıyorum çünkü güçlü bir teknik ekibimiz var."

"Pierre Waché gibi deneyimli insanlarla Ben Waterhouse gibi gençlerin karışımına sahibiz."

"Bu kombinasyonun yüksek standartları koruyabileceğinden eminim."

"Bence bu Adrian için tükenmişlik gibi bir şey. Artık gücü kalmadıysa, o zaman 'kendimi tamamen adayamıyorsam bırakayım daha iyi' demesini takdir ediyorum."

2026 kuralları düşünüldüğünde Newey'nin büyük bir kayıp olup olmadığı sorusuna Marko, "Teknik ekibimiz Adrian olmadan da işleri doğru yapabileceğini kanıtlamak zorunda."

"Yeni düzenlemeler geldiğinde bunları en iyi okuyan kişi olması Adrian'ın güçlü yönlerinden biriydi."

"Ancak dediğim gibi, başarıya aç pek çok insanın yer aldığı, deneyimli ve gençlerin karışımından oluşan epey geniş bir ekibimiz var."

"Çok iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum." cevabını verdi.

Zak Brown, Newey'nin Red Bull'da düşen ilk taş olduğunu söylemiş ve daha fazlasının geleceğini söylemişti.

Bu konuda Marko şöyle dedi: "Diğer herkesin uzun vadeli sözleşmesi var."

"Max'e kazanabileceği bir araç sağlayabildiğimiz sürece o da burada kalacaktır. Yani bir domino etkisi göremiyorum."

"2026 için de herkes risk altında çünkü yeni şasi ve motor düzenlemeleri gelecek."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Raymond Vermeulen, manager of Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Raymond Vermeulen, manager of Max Verstappen

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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