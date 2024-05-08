Marko: "Newey'in motivasyonu bitmişse, yapacak bir şey yoktu"

Bir süredir adı başka takımlarla anılan Newey'in 2006'dan bu yana çalıştığı Red Bull'dan 2025'in ilk aylarında ayrılacağı geçtiğimiz günlerde resmen duyuruldu. Duyurunun ilginç yönlerinden birisi, Newey'in mevcut anlaşmasından erken ayrılacak olmasına rağmen başka takımla anlaşırsa beklemek zorunda kalmayacak olmasıydı.

Marko, Newey'in motivasyonu bittiyse ayrılık kararı almasının normal olduğunu söylerken, kendisinin takımın başarılarına katkısından dolayı erken ayrılık anlaşmasında onu bağlayıcı tavır takınmadıklarını söyledi.

Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Sürpriz oldu. Ancak motivasyonu bittiyse ve bir tür tükenmişlik yaşadıysa, bunu kabul etmek zorundasınız. Red Bull Racing'deki inanılmaz başarıları nedeniyle, sözleşmenin feshi için karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulundu."

"Max ile yeniden dünya şampiyonluğunu kazanmak ve burada üst üste üçüncü yarışı kazanmak için buradayız. Newey'nin ayrılışı açıkçası acı verici bir ayrılık. O Formula 1'deki en iyi tasarımcıydı. Bir insan olarak çok saygı duyulan biriydi ve her türlü sorun ya da talep için her zaman yanımızdaydı. Ancak diğer yandan, şu anda Pierre Wache'nin liderliğinde genç yeteneklerin de yer aldığı o kadar geniş tabanlı bir teknik ekibimiz var ki, performans açısından burada geride kalmamızda herhangi bir sorun görmüyorum." dedi.

Newey'in F1'de devam edip etmeyeceği sorulduğunda Marko, "Korkarım ki belli bir düşünme döneminden sonra, o yarış ruhuna, o yarış açlığına tekrar sahip olacak ve o zaman bizim için değil, başka bir takım için uygun olacak. Aslında onun en büyük gücü her zaman yönetmeliklerde değişiklik yapıldığında ortaya çıkmıştır ve Tanrı'ya şükürler olsun ki şu anda sadece 2026 için böyle bir durum var. O zamana kadar, mevcut ekibimizin rekabetçi kalmamızı sağlamak için gerekli deneyim ve bilgiyi masaya getireceğine inanıyorum. Ama tabii ki psikolojik olarak Ralf'e katılıyorum, bu bir zayıflama." şeklinde cevap verdi.

Sezon başlamadan önce Red Bull içerisinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından, Max Verstappen'in mevcut anlaşması 2028'e kadar devam etse de, Helmut Marko'nun ayrılması halinde takımla yollarını ayırabileceği yönünde bir kaçış maddesine sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Newey ayrılığı için benzer bir kaçış maddesi olup olmadığı merak ediliyordu. adı Mercedes'le ciddi bir şekilde anılan Verstappen'in ne yapacağı sorulduğunda Marko, "Max kesinlikle kendisine mümkün olan en iyi teknik paket sunulduğunda onu yapacaktır (kabul edecektir). Şu anda bu kesinlikle Red Bull Racing. Ve gelecek yıl için düzenlemelerde herhangi bir değişiklik olmadığından, bu avantajın gelecek yıl da devam edeceğine inanıyorum. Ondan sonra ne olacağı Formula 1'de nispeten uzun bir zaman dilimi ve buna bireysel olarak karar verilecek." şeklinde cevap verdi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Röportajın içerisinde yer alan Ralf Schumacher, "Ben de benzer şekilde değerlendirirdim ama Formula 1'in dinamiklerini hafife alamazsınız. Tıpkı teknisyenler ya da hepsi gibi bir sürücü de kendini rahat hissetmeli ve Max şu anda kariyerinde bağımsız olduğu, yeterince para kazandığı ve belirli fikirlere sahip olduğu bir noktada. Ama inanıyorum ki, eğer böyle devam ederse, eğer bu genç teknik ekip gerçekten devam edebilecek durumdaysa 2025'te de Red Bull'un en iyi araca sahip olabileceğine inanıyorum. Adrian Newey kaza geçirdiğinde de bunun örneklerini yaşadık, bu da pistte olamadığı bir dönem için bir sorundu. Takım hâlâ onsuz da yapabileceğini kanıtlamak zorunda, ya da siz bunu nasıl görüyorsunuz?" şeklinde devam etti.

Schumacher'in yorumu üzerine Marko, "Evet, ama bu motivasyon var ve nihai hedef 2024 ve 2025 şampiyonlukları. Ve her şey bunun üzerinde çalışacak ve biz sadece gerçek bir kararla karşı karşıyayız ve şimdi geri kalanlar bunun en iyisini yapmak zorunda. Ama eğer şimdi 'Artık hiç şansımız yok' dersek, o zaman bunu başaramayız. Temel ruh hali olumlu. Herkes bunun bir kayıp olduğunu biliyor ama biz savaşmaya alışığız ve önümüzdeki birkaç yılın sloganı da bu olacak." şeklinde cevap verdi.

Newey'in adı bir ara Aston Martin'le anılsa da, kendisinin Ferrari'ye çok yakın olduğu düşünülüyor. Schumacher'in "Kırmızı renk Adrian'a yakışıyor mu?" sorusuna Marko, "Koyu maviyle kırmızı arasında biraz zıtlık var. Ama bence harika bir yeşil renkle her şey mümkün." şeklinde cevap verdi.



