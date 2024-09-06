Marko: "Newey ve Marshall'ın ayrılması ana sorunumuz değil"

Red Bull, hem pistteki performans düşüşü hem de önemli teknik personelin ayrılmasıyla 2024 sezonunda zorlu bir süreçten geçiyor.

Red Bull’un en önemli mühendislerinden Adrian Newey’in ayrılışı ve Rob Marshall'ın McLaren'a geçişi, takımın yaşadığı zorlukların başında geliyor.



Bu durumu değerlendiren Marko, OE24'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Önemli kişilerin ayrılışı, teknik sorunlarımızla doğrudan bağlantılı olmasa da elbette nedenlerden biri."

"Bu durumun bize yardımcı olmadığı açık ama nihayetinde teknik sorunlarımızla doğrudan bağlantılı değil."



"Bazı çalışanlar değişim istiyorsa, iyi bir teklif alıyorsa ya da yeni bir fırsat görüyorsa o fırsatı değerlendirmek istiyorlar."