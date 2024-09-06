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Formula 1 İtalya GP

Marko: "Newey ve Marshall'ın ayrılması ana sorunumuz değil"

Helmut Marko, önemli personel kayıplarının takımın geleceği için kritik olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull, hem pistteki performans düşüşü hem de önemli teknik personelin ayrılmasıyla 2024 sezonunda zorlu bir süreçten geçiyor. 

Red Bull’un en önemli mühendislerinden Adrian Newey’in ayrılışı ve Rob Marshall'ın McLaren'a geçişi, takımın yaşadığı zorlukların başında geliyor.

Bu durumu değerlendiren Marko, OE24'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Önemli kişilerin ayrılışı, teknik sorunlarımızla doğrudan bağlantılı olmasa da elbette nedenlerden biri."

"Bu durumun bize yardımcı olmadığı açık ama nihayetinde teknik sorunlarımızla doğrudan bağlantılı değil."

"Bazı çalışanlar değişim istiyorsa, iyi bir teklif alıyorsa ya da yeni bir fırsat görüyorsa o fırsatı değerlendirmek istiyorlar."

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